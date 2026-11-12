熊本羽賽／周天成不敵地主好手無緣8強 麟榤配男雙也提前止步

世界羽球聯盟（BWF）超級500系列的日本熊本羽球大師賽，「台灣一哥」周天成今天在次輪以22比24、19比21不敵地主好手渡邊航貴，無緣晉級男單8強。

世界排名第5的周天成，這次熊本大師賽名列男單第3種子，今天次輪與世界排名第15的地主好手渡邊航貴交鋒，兩人過去8度交手，各拿4勝平分秋色，尤其上個月雙方才兩度過招，對彼此近況相當熟悉。

此役首局開打後，周天成一開賽就打出火力全開的氣勢，甚至手握11比4領先進入技術暫停，沒想到對手展現十足韌性，透過多拍纏鬥不斷消磨周天成的體力，導致戰況急速拉近，周天成還被對手率先逼出局點，就算挽救4個局點，仍以22比24讓出。

已經沒有退路的周天成，次局與對手拚成拉鋸戰，雙方一路糾纏至比賽後段，可惜周天成在關鍵時刻出現失誤，連丟2分的情況下，終場再以19比21吞敗，無緣擠進男單8強行列。

另外，去年熊本大師賽打進男雙4強的台灣組合王齊麟、邱相榤，此役對戰地主組合岡村洋輝、山下恭平，首局以21比19先馳得點，然而接下來分別以19比21、9比21讓出，與8強門票失之交臂。