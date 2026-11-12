聽新聞
0:00 / 0:00
熊本羽賽／周天成不敵地主好手無緣8強 麟榤配男雙也提前止步
世界羽球聯盟（BWF）超級500系列的日本熊本羽球大師賽，「台灣一哥」周天成今天在次輪以22比24、19比21不敵地主好手渡邊航貴，無緣晉級男單8強。
世界排名第5的周天成，這次熊本大師賽名列男單第3種子，今天次輪與世界排名第15的地主好手渡邊航貴交鋒，兩人過去8度交手，各拿4勝平分秋色，尤其上個月雙方才兩度過招，對彼此近況相當熟悉。
此役首局開打後，周天成一開賽就打出火力全開的氣勢，甚至手握11比4領先進入技術暫停，沒想到對手展現十足韌性，透過多拍纏鬥不斷消磨周天成的體力，導致戰況急速拉近，周天成還被對手率先逼出局點，就算挽救4個局點，仍以22比24讓出。
已經沒有退路的周天成，次局與對手拚成拉鋸戰，雙方一路糾纏至比賽後段，可惜周天成在關鍵時刻出現失誤，連丟2分的情況下，終場再以19比21吞敗，無緣擠進男單8強行列。
另外，去年熊本大師賽打進男雙4強的台灣組合王齊麟、邱相榤，此役對戰地主組合岡村洋輝、山下恭平，首局以21比19先馳得點，然而接下來分別以19比21、9比21讓出，與8強門票失之交臂。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。