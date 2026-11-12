WTA年終賽／謝淑薇退前搭檔開胡 保住晉級4強生機

我國網球「一姐」謝淑薇連兩年和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）取得WTA年終賽資格，今天小組第二戰以7：5、6：3力退前搭檔比利時梅騰絲（Elise Mertens）／中國張帥，小組首勝入袋，保住晉級4強生機。

WTA年終賽總獎金高達1550萬美元，這場只有單打、雙打個8組菁英與會的大賽今年落腳美國印地安泉，謝淑薇組合分組位於第一組，首戰敗給中國郭涵煜／法國茉蘭登諾維琪（Kristina Mladenovic），不過今天把握機會，首盤在破發大戰把握第12局機會，關鍵破發下以7：5先下一城。

首盤兩隊總共12個發球局只有3局保發成功，第二盤同樣呈現互破局勢，台垃組合雖2局遭破，但也三度突破對手，最終以6：3拿下勝利。

40歲的謝淑薇在年終賽有輝煌戰績，2013年她首度參與年終盛會就和中國「金花」彭帥捧冠，隔年也打進決賽才飲恨。19年謝淑薇暌違5年獲資格就和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）打進決賽，21年改和梅騰絲合作也闖最終戰，今年前兩場各拿一勝，小組最終戰將碰目前2連勝的加拿大布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）