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8國運動機構齊聚國訓交流 即時口譯協助國家隊教練與選手深入學習

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「2026年第9屆亞洲運動機構協會（ASIA）研討會」12日上午在國家運動訓練中心開幕。圖／國訓中心提供
「2026年第9屆亞洲運動機構協會（ASIA）研討會」12日上午在國家運動訓練中心開幕。圖／國訓中心提供

「2026年第9屆亞洲運動機構協會（ASIA）年會暨研討會」的研討會活動今天上午在國家運動訓練中心開幕，運動部部長李洋、ASIA主席和久貴洋博士（Dr.Takahiro Waku）、國訓中心執行長趙士強，以及來自8個國家的運動機構代表與我國國家隊教練、選手共同出席，交流競技運動發展與選手支援經驗。

運動部部長李洋致詞時指出，本屆年會緊接在愛知名古屋亞運會之後舉行，正是各國檢視經驗、規劃下一步的好時機。他也肯定這次活動國訓中心特別安排即時口譯，協助國家隊教練與選手跨越語言隔閡，更充分理解各國分享的專業內容，讓這次難得的國際交流帶來更深入的學習與收穫。

李洋表示，自身與趙士強執行長均為選手出身，始終把選手放在政策核心，希望選手專心訓練、安心比賽。訓練場上，要讓支援團隊掌握選手狀態、降低傷病風險；賽場上，選手遠赴海外，也應享有如同在家的後勤支援，國訓中心的海外中繼站正是為此而設；賽場外，則要透過運動行銷與品牌經營，讓社會看見選手的價值，為退役後的發展鋪路。運動部將持續作為國訓中心最堅實的後盾，他也期許國訓中心透過ASIA平台，與各國訓練機構展開更深入的交流與合作。

運動部部長李洋（右）與新加坡代表劉嘉任（左）交流。圖／國訓中心提供
運動部部長李洋（右）與新加坡代表劉嘉任（左）交流。圖／國訓中心提供

ASIA主席和久貴洋博士（Takahiro Waku）致詞時則感謝國訓中心的用心籌辦，並指出，賽事累積的經驗是交流討論的寶貴基礎，期許會員機構強化合作、分享知識，推動競技運動創新，持續支持選手發展。

國訓中心執行長趙士強致詞時表示，今年適逢國訓中心成立50周年，很榮幸迎接來自亞洲各國的夥伴，透過年會與研討會分享經驗、相互學習。選手在場上的表現，背後仰賴教練、運動科學、醫療及行政後勤團隊共同投入，如何讓各項專業緊密合作、回應選手需求，是各國訓練機構共同努力的方向。

趙士強也表示，本次特別安排即時口譯，希望讓國家隊教練、選手與支援團隊充分理解各國分享的內容，將交流所學運用於訓練及照顧選手的實務工作，並期待以此次年會為起點，深化與亞洲夥伴的長期合作，攜手為選手創造更完善的發展環境。

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