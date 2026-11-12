熊本羽賽／瓦解地主賽末點 寶島混雙逆轉勝闖8強

列熊本名人賽混雙第4種子的我國好手葉宏蔚／詹又蓁，今天第二輪和自家人劉廣珩／許尹鏸上演內戰，名古屋亞運打下銅牌的葉詹配在三局大戰出線，和另組同樣來自中租的混雙吳軒毅／楊筑云分別拿到8強門票。

熊本名人賽總獎金50萬美元，屬於BWF超級500系列，我國三組混雙過頭關，今天第二輪就上演「內戰」還激戰到第三局，列上種子的葉宏蔚／詹又蓁決勝局拉開領先，先取得20：15的賽點優勢，雖在連續失誤下讓對手連趕3分，不過關鍵分詹又蓁展現防守功力，連續瓦解對手殺球，最後回球更突破許尹鏸上空，讓葉詹配驚險以21：17、12：21、21：18拍下勝利。

和葉詹配同樣效力中租的吳軒毅／楊筑云，目前世界排名33，今天碰世界排名75的地主組合川邊悠陽／石川心菜，第二局瓦解對手1個賽末點，上演18：21、22：20、21：18的逆轉勝，成第二組晉級混雙8強的台將。

男雙先上陣的李哲輝／楊博軒，只花26分鐘就以21：14、21：16拍下中國新組合胡珂源／梁偉鏗，挺進8強。

接續男雙王齊麟／邱相榤和「一哥」周天成都要在一號球場接連上陣，女單宋碩芸和林湘緹也要尋求晉級。