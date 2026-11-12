嘉義市西區全民運動館免費試營運爆人潮　每梯90分鐘須清場

斥資6.1億元興建的嘉義市西區全民運動館，5日啟用，9日起展開為期7天免費試營運，吸引大批市民及外地民眾前往體驗，健身房、游泳池及各項球類設施人氣旺盛，為維護運動品質及場館使用秩序，營運廠商舞動陽光公告，試營運期間採分梯次入場，每梯次開放90分鐘，另安排30分鐘清場時間。

西區全民運動館試營運期間9日至15日，每天上午9時至晚間9時開放，分為6個梯次，分別為上午9時至10時30分、11時至下午12時30分、下午1時至2時30分、3時至4時30分、5時至6時30分及晚間7時至8時30分，每梯次結束後清場30分鐘，再開放下一梯次。

試營運期間，健身房及游泳池免費開放，不需事先預約，採現場排隊入場；羽球、籃球、匹克球、桌球等球場，以及各項體驗課程，也提供免費體驗，但須事先預約，民眾可透過官方粉絲專頁或APP查詢預約方式。

館內設施多元，包括全國少見的「4合1功能」50公尺標準游泳池，兼具競賽、教學、親子及推廣功能，另設有體適能中心、樂齡及女性專區、綜合球場、多功能教室與兒童體適能空間，提供不同年齡層民眾多元運動選擇。連日來，不少民眾實際體驗游泳、健身及各項球類設施，對嶄新設備及運動空間給予肯定。

營運廠商提醒，民眾入館前須留意各項使用規定，體適能中心限年滿16歲者使用，須穿運動服及運動鞋，並自備毛巾；游泳池須穿著泳裝、泳帽；球場須穿運動鞋自備球具，不得穿高跟鞋及黑膠底鞋入場。參加瑜珈、有氧及器械皮拉提斯課程，也須依課程規定準備瑜珈墊、乾淨運動鞋或止滑襪。

西區全民運動館位於嘉義市西區大富路230號，總經費約6.1億元，市府自籌4.1億元、運動部補助2億元，由舞動陽光公司得標經營。試營運期間另推出會員卡優惠，14、15日舉辦「FUN運動嘉年華」，讓民眾進一步體驗運動設施及課程。營運收費及學生、長者等優惠方案，後續另行公布。

嘉義市西區全民運動館，5日啟用，9日起展開為期7天免費試營運，吸引大批市民及外地民眾前往體驗，健身房、游泳池及各項球類設施人氣旺盛。圖／取自舞動陽光嘉義市西區全民運動館臉書