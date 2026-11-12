青奧／黃凱倫與跳高獎牌擦肩而過 田徑小將潛力培訓看見成效

2026第四屆達卡青年奧林匹克運動會，田徑中華代表隊結束所有賽程，雖未叩關獎牌，但教練邱為榮指出，選手在各自項目上都有所突破，潛力培訓計畫的成果慢慢在展現。

本屆青奧中華隊派出朱兆豐（男子200公尺）、王誠宇（男子3,000公尺）、黃凱倫（男子跳高）、陳羿岑（女子400公尺）、林巧鈴（女子400公尺跨欄）、陳巧庭（女子跳高）以及陳宥心（女子標槍）等7名選手參與田徑賽事，其中5人包含朱兆豐（銀牌）、王誠宇（金牌）、黃凱倫（金牌）、林巧鈴（金牌）、陳巧庭（銀牌），均曾於 2025 巴林亞洲青年運動會站上頒獎台。代表隊教練則由資深教練邱為榮，以及楊至傑和余嘉軒出任。

站上世界的舞台，以男子跳高的黃凱倫離獎牌距離最近，他在決賽跳出2公尺09，追平個人最佳，也一度位居第3的席次。但因埃及選手穆罕默德（Mohamed Ahmed Zaki Mohamed）同樣跳出2公尺09，兩人比較試跳次數後，黃凱倫無緣頒獎台。

黃凱倫表示，自然會有點遺憾，不過在腿部有傷的情況下，已經是超常發揮，成績算超乎預期了，「雖然還是會覺得可惜，獎牌就差一點。」黃凱倫指出，比賽就是如此，有人會出狀況，有人會超常發揮，有人會失常，以臨場表現來說，他已經覺得算滿意了。

腿部的狀況讓黃凱倫大半時間處於休養狀態，青奧隊醫與防護員積極協助，盡量讓他在最舒適的情況下出賽，黃凱倫也一度展現衝擊獎牌的氣勢。

邱為榮說，隊醫蔡偉奇在黃凱倫出賽前兩天，積極替黃凱倫放鬆治療，確實收到效果，「真的差一點，我們就能繼當年的楊俊瀚（2014南京青奧）後再次叩關獎牌。」