電競／Doggo、Kino現身開講 中信飛牡蠣前進北科大分享職業選手追夢路

中信飛牡蠣職業電競戰隊（CTBC Flying Oyster，簡稱 CFO）今天前進國立台北科技大學舉辦電競產業分享會，由明星下路選手Doggo（邱梓銓）、輔助選手Kino（吳欣榮），偕同領隊Crystal（陳雅雯）與戰隊經理Kenny（尚博弘）走入校園，揭開聚光燈下選手的賽訓日常與幕後團隊運籌帷幄的實況。透過職業戰隊的實戰經驗，帶領青年學子深入了解電競不是「打電動」，更是高度專業化、涵蓋營運管理與行銷推廣的完整產業生態鏈。

下路雙人組的Doggo與Kino，向同學們暢談兩人多年搭檔的深厚羈絆，Doggo提到，「其實電競選手平常不太講感性的話，但Kino有次比賽完在社群上發文跟我說『下次換我carry你』，當時是滿感動的。」這句老隊友間的承諾，一路伴隨他們走過各自的起伏，直到今年再度披上同隊戰袍重返世界舞台。

回憶上個月世界大賽迎戰頂尖強權T1的那場硬仗，兩人至今仍歷歷在目，也珍惜並肩作戰的每一刻。而在激烈的賽事溝通中，Doggo坦言自己脾氣直接，但Kino總扮演穩定團隊溝通的角色，當夥伴們的情緒上來時，Kino總是主動問可以為大家做些什麼，那種沉穩總能讓團隊毫無後顧之憂地往前衝。兩人在高壓與挫折中相互扶持的真實對話，深刻展現了頂級電子競技背後的心理素質與團隊精神。

曾兩度在亞運奪下銀牌的Doggo回憶，當年走向職業時，父母始終一路親自陪同參賽、化身最死忠後盾。而考上台大卻毅然投入職業的Kino，則毫無保留地分享自己曾暫別賽場、轉做超商大夜班的人生轉折。Kino表示：「脫下隊服走進超商，才真正體會到能站在比賽舞台上有多珍貴，我還是非常懷念賽場上的自己。」 如今身兼「二寶爸」身分的Kino，分享了每天在家庭責任與高強度訓練間拉扯、卻更加堅定追夢的心境。

除了選手在螢幕前的風光，講座也聚焦讓戰隊穩定運轉的幕後關鍵。戰隊領隊Crystal分享跨國帶隊出征、應對颱風與班機異動等突發狀況的危機處理經驗；由選手轉型為後勤管理的戰隊經理Kenny，則公開日常如何評估選手心理素質、陪伴選手走過低潮，甚至化解家長疑慮的實戰故事。

分享會現場特別規劃豐富的互動問答與抽獎環節，送出CFO手機掛繩、人氣吉祥物「牡湯」絨毛娃娃、戰隊吉祥物T-Shirt，活動尾聲更抽出Kino與Doggo的親簽小卡與滑鼠墊，以及中信兄弟人氣球星宋晟睿的簽名球，為參與活動的北科大師生帶來知識與驚喜兼具的電競盛宴。

分享會上抽獎環節驚喜連連，由Kino（右）親自贈送中信飛牡蠣全隊親筆簽名滑鼠墊，並與幸運中獎者合影留念。圖／中信育樂提供