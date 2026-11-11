亞洲運動機構協會年會登場 8國代表齊聚國訓深化國際交流

由國家運動訓練中心主辦的「2026年第9屆亞洲運動機構協會（ASIA）年會暨研討會」於今天在高雄登場，來自8個國家的運動訓練機構代表齊聚，透過會議與專業交流，分享競技運動發展經驗，深化亞洲運動機構間的合作。

國訓中心自2017年加入亞洲運動機構協會以來，持續參與年度會議及各項交流活動，拓展國際合作網絡，並於2024年成功取得第9屆年會主辦權。今年適逢國訓中心成立50周年，藉由主辦本屆年會，將多年累積的培訓與選手支援經驗帶入國際交流，也為台灣與亞洲各國運動機構搭建深化合作的平台。

亞洲運動機構協會（Association of Sports Institutes in Asia，ASIA）由亞洲各國運動訓練機構組成，目前共有20個會員組織，透過年會、研討會等交流機制，促進會員在運動訓練、運動科學及選手支援等領域的經驗分享與合作，共同提升競技運動發展能量。

國訓中心執行長趙士強表示，體育是連結台灣與世界的重要橋梁，運動訓練機構之間的專業交流，更是深化體育外交的重要途徑。透過ASIA平台，臺灣得以分享選手培訓、運動科學及大型賽會後勤支援的實務經驗，也能向各國夥伴學習，在共同支持運動員的目標下，建立互信、拓展合作，讓世界更認識臺灣的專業與能量。

趙士強指出，今年適逢國訓中心成立50周年，迎接8國代表齊聚高雄，別具意義。期待以本屆年會為契機，將會議交流延伸為持續的專業合作與人員互訪，深化臺灣與亞洲各國的體育夥伴關係，讓國訓累積的培訓實力成為推動體育外交的堅實力量。

本次活動除年會外，11月12日至13日將接續舉行國際研討會，以「邁向卓越競技：運動訓練中心的科技支援、大型賽會支援系統與運動員品牌建構」為主題，開放國家隊教練、選手及ASIA各會員國代表參與，從科技應用、賽會支援到運動員品牌發展，交流支持選手邁向卓越的實務經驗。

國訓中心走過50年的培訓歷程，將持續以選手需求為核心，透過國際交流精進專業支援，並以本屆年會為起點，攜手亞洲夥伴拓展合作，讓台灣的培訓經驗走向世界，也將國際養分帶回訓練現場，以具體行動深化體育外交，共同為運動員創造更好的發展環境。