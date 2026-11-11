足球／歐國聯迎戰克羅埃西亞 凱恩將刷新英格蘭出賽紀錄

英格蘭足球代表隊隊長凱恩（Harry Kane）可望在明天對陣克羅埃西亞的歐洲國家聯賽（Nations League）賽事中，打破三獅軍團的球員出賽紀錄，為他今年的輝煌表現再添一筆。

法新社報導，當凱恩率領英格蘭隊在溫布利球場（Wembley Stadium）出賽，完成個人第126場國家隊賽事時，他將超越前守門員席爾頓（Peter Shilton）自1990年以來保持的紀錄。

這位效力於拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的前鋒過去12個月表現非凡，這場比賽將是他締造最新里程碑的時刻。凱恩在10月成為25年來首位榮獲金球獎（Ballon d'Or）的英格蘭選手。

在倫敦舉行的盛大頒獎典禮上，凱恩在發表感性的得獎感言時，流露出對獲得這項殊榮的自豪感。

獨居英格蘭隊史出賽次數榜首，將為凱恩難忘的一年做完美收尾，也凸顯這位33歲選手令人驚嘆的耐力與穩定性。

他是英格蘭隊史的進球紀錄保持人，總共攻入91球，同時也以280球保持托登罕熱刺隊（TottenhamHotspur）隊史最高進球紀錄。

自2023年離開自小效力的托登罕熱刺隊，加入拜仁慕尼黑以來，凱恩的球技更上一層樓。他累計為這支德國俱樂部攻進156球，並在2025-2026年賽季贏得德國足球甲級聯賽冠軍，終於拿到他生涯首座冠軍獎盃。

凱恩後來也成為一名領袖。據報導，他在7月世界盃4強賽敗給阿根廷後，曾明確表達對英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）防守戰術的不滿，展現了他的領袖風範。

身為凱恩的英格蘭隊友，同時也是德甲賽場上的對手，效力於列佛庫森（Bayer Leverkusen）的後衛昆薩（Jarell Quansah）對這位前鋒有著獨特的欣賞。

凱恩是自1996年的薩默爾（Matthias Sammer）以來，首位榮獲金球獎的德甲球員。

昆薩本週接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示：「老實說，整個德甲都超級開心，因為他們已經很久沒有人得獎了。他們顯然都非常喜歡他，所有人都知道他的實力。」

「與他對陣令人畏懼。沒有人想跟他交手。他幾乎肯定每個禮拜都能進球，每個人都知道他的實力。」

他說：「開會時，他總是第一個在外面等候，等著球隊集合。他絕不會讓球隊自己行動而不參與。整體而言，他是一位真正出色的隊長。」