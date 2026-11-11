快訊

MLB／分析金鶯簽下曾峻岳可能性 美媒：有機會成為璞玉

羅大佑點名「沒有下一代」 蔡英文：我用盡全力守護台灣每個孩子

台灣首例！因瘦瘦針失明申請藥害救濟 食藥署曝理賠關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

足球／歐國聯迎戰克羅埃西亞 凱恩將刷新英格蘭出賽紀錄

中央社／ 倫敦11日綜合外電報導
凱恩。 美聯社
凱恩。 美聯社

英格蘭足球代表隊隊長凱恩（Harry Kane）可望在明天對陣克羅埃西亞的歐洲國家聯賽（Nations League）賽事中，打破三獅軍團的球員出賽紀錄，為他今年的輝煌表現再添一筆。

法新社報導，當凱恩率領英格蘭隊在溫布利球場（Wembley Stadium）出賽，完成個人第126場國家隊賽事時，他將超越前守門員席爾頓（Peter Shilton）自1990年以來保持的紀錄。

這位效力於拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的前鋒過去12個月表現非凡，這場比賽將是他締造最新里程碑的時刻。凱恩在10月成為25年來首位榮獲金球獎（Ballon d'Or）的英格蘭選手。

在倫敦舉行的盛大頒獎典禮上，凱恩在發表感性的得獎感言時，流露出對獲得這項殊榮的自豪感。

獨居英格蘭隊史出賽次數榜首，將為凱恩難忘的一年做完美收尾，也凸顯這位33歲選手令人驚嘆的耐力與穩定性。

他是英格蘭隊史的進球紀錄保持人，總共攻入91球，同時也以280球保持托登罕熱刺隊（TottenhamHotspur）隊史最高進球紀錄。

自2023年離開自小效力的托登罕熱刺隊，加入拜仁慕尼黑以來，凱恩的球技更上一層樓。他累計為這支德國俱樂部攻進156球，並在2025-2026年賽季贏得德國足球甲級聯賽冠軍，終於拿到他生涯首座冠軍獎盃。

凱恩後來也成為一名領袖。據報導，他在7月世界盃4強賽敗給阿根廷後，曾明確表達對英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）防守戰術的不滿，展現了他的領袖風範。

身為凱恩的英格蘭隊友，同時也是德甲賽場上的對手，效力於列佛庫森（Bayer Leverkusen）的後衛昆薩（Jarell Quansah）對這位前鋒有著獨特的欣賞。

凱恩是自1996年的薩默爾（Matthias Sammer）以來，首位榮獲金球獎的德甲球員。

昆薩本週接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示：「老實說，整個德甲都超級開心，因為他們已經很久沒有人得獎了。他們顯然都非常喜歡他，所有人都知道他的實力。」

「與他對陣令人畏懼。沒有人想跟他交手。他幾乎肯定每個禮拜都能進球，每個人都知道他的實力。」

他說：「開會時，他總是第一個在外面等候，等著球隊集合。他絕不會讓球隊自己行動而不參與。整體而言，他是一位真正出色的隊長。」

英格蘭 凱恩 克羅埃西亞

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

NBA／詹皇重返騎士已無特殊意義？ 米契爾：現在感受只是日常競爭

NBA／唐西奇飆分秀震撼聯盟！瑞迪克直呼詞窮 隊友力挺爭MVP

NBA／勇士新秀飆分紀錄比肩張伯倫 倫德伯格想開發「招牌殺招」

NBA／狂寫史上首見全能紀錄 唐西奇場均轟37.7分傲視群雄

相關新聞

滑雪、賽車一站體驗 北市第二座「第二運動中心」公館運動館今開箱

結合虛擬運動、電子競技與AI健康科技的台北市「公館運動館」以及新地標「水源新天地」於今天正式開箱亮相，這座位於台北自來水園區的運動新據點，由聯新國際醫療集團旗下聯新體育營運，呼應北市體育局「一館一特色」政策，打造台北市首座以虛擬運動與電競為特色的運動空間。

足球／歐國聯迎戰克羅埃西亞 凱恩將刷新英格蘭出賽紀錄

英格蘭足球代表隊隊長凱恩（Harry Kane）可望在明天對陣克羅埃西亞的歐洲國家聯賽（Nations League）賽...

體育離不開政治？美調查喜好球賽政黨傾向分明 同隊球迷卻能跨黨派

研究顯示，美國不同地區運動偏好與政黨傾向相關；共享球隊身分可降低球迷敵意、促進跨黨交流，但看球未必改變投票立場。

熊本羽賽／葉宏蔚、詹又蓁首輪逆轉過關 下一場演台灣內戰

BWF超級500系列的日本熊本羽球大師賽，名古屋亞運銅牌的台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁，今天在首輪以16比21、21比14...

健力／世錦賽奪兩金！謝宗庭硬舉、總和都登頂

我國健力選手謝宗庭在土耳其伊斯坦堡參加「2026年世界裝備公開健力錦標賽」展現卓越實力，於當地時間11月10日奪得男子組66公斤級硬舉、總和項目金牌，個人獨攬2面金牌。

公館運動館、水源新天地開箱 蔣萬安盼打造台北南區運動休閒新地標

台北南區迎來運動與休閒生活的新轉機，由台北市政府與多方資源合作打造的公館新地標「水源新天地」與「公館運動館」，於今天舉行開箱儀式，台北市市長蔣萬安親自出席體驗，並宣告未來將以科技運動與多元休閒為核心，串聯水岸與商圈，將台北南區打造為全齡運動與休閒生活的新核心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。