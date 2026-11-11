體育離不開政治？美調查喜好球賽政黨傾向分明 同隊球迷卻能跨黨派

看什麼運動，也可能透露政治傾向？《衛報》11日重新檢視美國體育與政治研究，發現美式足球、棒球等傳統運動，在川普得票較高地區更受關注，足球、網球及花式滑冰則較受民主黨票倉青睞，地區之間熱門度體育與人群背景有關。

53種運動映政治版圖

根據《衛報》11日分析，西維吉尼亞大學社會學者伍茲曾將美國207個媒體市場的Google搜尋資料，與2020年總統大選川普得票率對照，觀察53種運動的地域差異，結果顯示，美式足球、棒球、籃球等主流運動，在川普支持度較高的地區相對熱門，極限飛盤、攀岩、羽球等非主流項目，則在這些地區較不受關注，足球、網球、衝浪與花式滑冰也較受自由派地區歡迎。

伍茲提出一種可能解釋，保守派更重視傳統與熟悉的運動文化，較多支持保守主義的共和黨（川普支持度高的地方），不過研究也指出，年齡、城鄉分布與文化背景，都可能同時影響運動興趣和投票選擇，像是《衛報》就引述比利時一項650人的研究，並未發現個人政治立場與實際參與的運動有明顯關係，顯示美國的地域差異未必能套用到其他國家。

同隊球迷能跨越黨派

雖說同樣的文化背景選擇更可能一致，但體育與政治的關係也不只有分裂，哈佛甘迺迪學院2026年研究指出，美國約76%成年人自認是體育迷，研究團隊透過全國性調查與9項預先登記實驗發現，當政治立場不同的人共享球隊球迷身分時，彼此敵意可能下降，效果不亞於某些其他共同社會身分。

說明不同運動的受眾可能呈現政治差異，同一支球隊卻仍能讓不同立場的人找到共同話題，72%的高度投入球迷願意與不同立場者合作推動社區目標、非球迷則為49%，71%的高度投入球迷會用運動與陌生人開啟話題、非球迷僅13%，研究並未證明看球會改變投票立場，僅反應出人群背景與價值觀的相似性，反而證明同為體育迷更易開啟交流。

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