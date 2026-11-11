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熊本羽賽／葉宏蔚、詹又蓁首輪逆轉過關 下一場演台灣內戰

中央社／ 台北11日電
葉宏蔚、詹又蓁在熊本大師賽首輪逆轉印度組合晉級。圖／中華代表團提供(資料照)
葉宏蔚、詹又蓁在熊本大師賽首輪逆轉印度組合晉級。圖／中華代表團提供(資料照)

BWF超級500系列的日本熊本羽球大師賽，名古屋亞運銅牌的台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁，今天在首輪以16比21、21比14、21比14逆轉勝印度組合，順利闖過首輪考驗。

世界排名第7的葉宏蔚、詹又蓁，這次在世界羽球總會（BWF）熊本大師賽名列混雙第4種子，首輪對戰印度組合拉瓦特（Dhruv Rawat）、庫卡帕莉（Maneesha Kukkapalli），就算先失首局，所幸葉宏蔚、詹又蓁接下來及時調整狀態，如願演出逆轉秀。

生涯首度對戰印度組合拉瓦特、庫卡帕莉，葉宏蔚、詹又蓁開打後與對手形成拉鋸戰，然而在技術暫停後陷入亂流，導致以16比21讓出，而且第2局一開始又處於落後，但葉宏蔚、詹又蓁關鍵時刻連得7分，不僅逆轉比分，更以21比14扳平戰局。

進入決勝第3局，葉宏蔚、詹又蓁開局就手握4比0領先，並一路佔據領先位置，加上技術暫停後又連得5分擴大分差，提前奠定勝基，終場再以21比14拿到勝利、晉級次輪，接下來將與另一組台灣組合劉廣珩、許尹鏸上演內戰，競爭8強門票。

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