健力／世錦賽奪兩金！謝宗庭硬舉、總和都登頂

我國健力選手謝宗庭在土耳其伊斯坦堡參加「2026年世界裝備公開健力錦標賽」展現卓越實力，於當地時間11月10日奪得男子組66公斤級硬舉、總和項目金牌，個人獨攬2面金牌。

我國共派出16位選手參加2026年世界裝備公開健力錦標賽，首日賽事共獲得3金3銀3銅的佳績；延續著高昂的氣勢，謝宗庭發揮優越的實力，先是分別在蹲舉及臥舉項目，以300公斤及223.5公斤的成績奪得銀牌，最後硬舉項目一鼓作氣以290公斤的成績超越波蘭、日本等國家選手，勇奪硬舉及總和項目金牌，個人斬獲2金2銀。

賴清德總統在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

緊接登場的女子57公斤級黃彥慈，在臥舉項目以150公斤的佳績奪得銅牌後，硬舉及總和項目以200公斤及562.5公斤的成績取得銀牌；卓家羽選手也在硬舉項目奪得銅牌。

本次賽事我國代表隊累計已獲得5金7銀5銅的優異成績，運動部表示，繼去年8月成都世界運動會後，我國健力選手持續在世界舞臺奪得佳績，後續將持續推動多元運動種類推展，提升競技實力，期望選手們不斷突破自我，爭取榮耀。