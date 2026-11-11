快訊

弊案的天之驕子？大馬貪汙前首相獲特赦「在家服刑」

獨／氣候績效指標公布 台灣維持59名仍屬後段班

張宇停工8年突宣布重返職場！白髮造型曝光 網嗨喊：等很久了

聽新聞
0:00 / 0:00

健力／世錦賽奪兩金！謝宗庭硬舉、總和都登頂

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國健力選手謝宗庭（中）奪得男子組66公斤級硬舉、總和項目金牌。圖／運動部提供
我國健力選手謝宗庭（中）奪得男子組66公斤級硬舉、總和項目金牌。圖／運動部提供

我國健力選手謝宗庭在土耳其伊斯坦堡參加「2026年世界裝備公開健力錦標賽」展現卓越實力，於當地時間11月10日奪得男子組66公斤級硬舉、總和項目金牌，個人獨攬2面金牌。

我國共派出16位選手參加2026年世界裝備公開健力錦標賽，首日賽事共獲得3金3銀3銅的佳績；延續著高昂的氣勢，謝宗庭發揮優越的實力，先是分別在蹲舉及臥舉項目，以300公斤及223.5公斤的成績奪得銀牌，最後硬舉項目一鼓作氣以290公斤的成績超越波蘭、日本等國家選手，勇奪硬舉及總和項目金牌，個人斬獲2金2銀。

賴清德總統在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

緊接登場的女子57公斤級黃彥慈，在臥舉項目以150公斤的佳績奪得銅牌後，硬舉及總和項目以200公斤及562.5公斤的成績取得銀牌；卓家羽選手也在硬舉項目奪得銅牌。

本次賽事我國代表隊累計已獲得5金7銀5銅的優異成績，運動部表示，繼去年8月成都世界運動會後，我國健力選手持續在世界舞臺奪得佳績，後續將持續推動多元運動種類推展，提升競技實力，期望選手們不斷突破自我，爭取榮耀。

健力 世錦賽 選手

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

世界裝備公開健力錦標賽 陳葦綾獲硬舉、總和雙金

挑戰近3倍體重！正妹健力賽「硬舉192kg」雙腿狂抖當場漏尿 1句話霸氣反擊酸民

青奧／決賽逆轉世青賽冠軍 鄭博隅「跆」出中華隊第2金

青奧／捷報！陳品安射銀 賴沂貞踢銅

相關新聞

滑雪、賽車一站體驗 北市第二座「第二運動中心」公館運動館今開箱

結合虛擬運動、電子競技與AI健康科技的台北市「公館運動館」以及新地標「水源新天地」於今天正式開箱亮相，這座位於台北自來水園區的運動新據點，由聯新國際醫療集團旗下聯新體育營運，呼應北市體育局「一館一特色」政策，打造台北市首座以虛擬運動與電競為特色的運動空間。

熊本羽賽／葉宏蔚、詹又蓁首輪逆轉過關 下一場演台灣內戰

BWF超級500系列的日本熊本羽球大師賽，名古屋亞運銅牌的台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁，今天在首輪以16比21、21比14...

健力／世錦賽奪兩金！謝宗庭硬舉、總和都登頂

我國健力選手謝宗庭在土耳其伊斯坦堡參加「2026年世界裝備公開健力錦標賽」展現卓越實力，於當地時間11月10日奪得男子組66公斤級硬舉、總和項目金牌，個人獨攬2面金牌。

公館運動館、水源新天地開箱 蔣萬安盼打造台北南區運動休閒新地標

台北南區迎來運動與休閒生活的新轉機，由台北市政府與多方資源合作打造的公館新地標「水源新天地」與「公館運動館」，於今天舉行開箱儀式，台北市市長蔣萬安親自出席體驗，並宣告未來將以科技運動與多元休閒為核心，串聯水岸與商圈，將台北南區打造為全齡運動與休閒生活的新核心。

WTA年終賽／單打超狂獎金 被淘汰仍有望賺千萬台幣、全勝奪冠拿1.1億

總獎金1000萬美元的WTA年終賽，今天產出第一位女單4強成員，今年溫布頓奪冠的捷克好手諾斯科娃（Linda Noskova）直落二擊敗地主好手高芙（Coco Gauff），以二連勝提前挺進4強；遞補參賽的烏克蘭柯莉塞娃（Marta Kostyuk）吞下二連敗確定遭淘汰，但小組最終戰若奪勝，仍可賺進額外的23萬美元（約756萬新台幣）獎金。

青奧／不敵女子銳劍世青賽冠軍 林雨潔8強止步仍開心有收穫

年僅16歲的擊劍小將林雨潔，2026第四屆達卡青年奧林匹克運動會一路闖關，可惜8強賽碰今年世青賽冠軍敗陣，女子銳劍個人賽無緣挺進最終4強。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。