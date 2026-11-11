公館運動館、水源新天地開箱 蔣萬安盼打造台北南區運動休閒新地標

台北南區迎來運動與休閒生活的新轉機，由台北市政府與多方資源合作打造的公館新地標「水源新天地」與「公館運動館」，於今天舉行開箱儀式，台北市市長蔣萬安親自出席體驗，並宣告未來將以科技運動與多元休閒為核心，串聯水岸與商圈，將台北南區打造為全齡運動與休閒生活的新核心。

身為運動愛好者的蔣萬安指出，公館商圈承載著許多市民的青春記憶，包括自己過去唸書時，就與太太時常到此逛街、看電影。而從過去的繁華到面對疫情挑戰，市府團隊持續思考如何為區域注入運動與商圈活力。近年市府跨局處推動四季戶外休閒活動，包括親水節與秋Out音樂節等，成功吸引人潮，而隨著公館圓環拆除改善交通安全，周邊休閒機能也迎來全面轉型。

今天亮相的「公館運動館」打破傳統體育設施框架，結合了電競與虛擬實境（VR）、智慧健身及專業電競展演場域。蔣萬安表示，公館運動館致力提供不分年齡、多樣化的新型態體育體驗，未來市民無論是想進行科技健身、參與電競運動，還是沿著公館水岸進行走讀、跑步與親水活動，都能在這裡一站式滿足。

北水處說明，水源新天地引領南區新生計畫包含「人文新活力」、「幸福新環境」、「水岸新休閒」、「學研新共創」四大主軸，從今年7月開園的親水樂園到公館運動館一棒接一棒向前推進。未來將整合自來水博物館、寶藏巖與明年開幕的誠品生活館，打造結合運動、休閒、商圈與水岸景觀的綜合運動休閒園區。