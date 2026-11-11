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滑雪、賽車一站體驗 北市第二座「第二運動中心」公館運動館今開箱

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
台北市「公館運動館」於今天正式亮相，台北市市長蔣萬安（左6）參與開箱儀式。記者劉肇育／攝影
台北市「公館運動館」於今天正式亮相，台北市市長蔣萬安（左6）參與開箱儀式。記者劉肇育／攝影

結合虛擬運動、電子競技與AI健康科技的台北市「公館運動館」以及新地標「水源新天地」於今天正式開箱亮相，這座位於台北自來水園區的運動新據點，由聯新國際醫療集團旗下聯新體育營運，呼應北市體育局「一館一特色」政策，打造台北市首座以虛擬運動與電競為特色的運動空間。

台北市長蔣萬安今天親臨開箱現場，他受訪時表示，非常高興能與大家一起開箱公館運動館。這是繼市府盤點全市打造「第二運動中心」、在中山區新生館落成之後，第二座正式開箱的運動館。蔣萬安指出，這裡未來不僅提供科技運動、自主健身與專業電競場域，也能讓不同年齡層民眾體驗多元運動項目；結合周邊公館商圈、大學生活力及寶藏巖藝術聚落，將帶動台北南區全面繁榮發展。

公館運動館以「運動無邊界」為主題，空間分為「科技運動館」與「游泳館」。科技運動館橫跨三個樓層，二樓「體能基地」首創導入整合式AI運動檢測服務，涵蓋身體組成、三維體態、功能性動作及敏捷力四大方向，並由專業教練解讀數據；三樓「運動特訓場」引進室內滑雪機、虛擬高爾夫、K-POP舞蹈教室及HYROX訓練區；四樓「虛擬賽場」則集結賽車模擬器、虛擬棒球、獨家虛擬滑（雪）板與虛擬匹克球等，讓民眾不受天候限制享受運動樂趣，另設有專業電競基地，未來將舉辦賽事與直播。

「游泳館」配置25公尺溫水泳池與SPA水療池，並導入AI防溺輔助偵測。聯新體育董事長饒瑞瑛表示，盼透過虛擬運動降低門檻，引導民眾邁出健康第一步。 

聯新體育董事長饒瑞瑛表示，「公館運動館以『運動無邊界』為理念，透過虛擬運動提高運動參與誘因，降低運動門檻。我們希望大家走進公館運動館，不只是覺得設備新奇，而是發現原來運動有這麼多選擇。也許今天第一次體驗滑雪、挑戰賽車、第一次挑戰匹克球，或第一次透過 AI 運動檢測認識自己的體能，只要願意開始，就是很有意義的第一步。」

公館運動館科技運動館將於11月16日至22日展開試營運，每日12時至20時開放，11月12日上午9時起開放線上預約；游泳館預計12月展開試營運。

滑雪 公館 運動

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