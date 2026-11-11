WTA年終賽／單打超狂獎金 被淘汰仍有望賺千萬台幣、全勝奪冠拿1.1億

總獎金1000萬美元的WTA年終賽，今天產出第一位女單4強成員，今年溫布頓奪冠的捷克好手諾斯科娃（Linda Noskova）直落二擊敗地主好手高芙（Coco Gauff），以二連勝提前挺進4強；遞補參賽的烏克蘭柯莉塞娃（Marta Kostyuk）吞下二連敗確定遭淘汰，但小組最終戰若奪勝，仍可賺進額外的23萬美元（約756萬新台幣）獎金。

WTA年終賽只有年度單打、雙打積分前8的選手可參賽，參賽就有豐厚獎金，每拿一勝還會有額外獎金入袋。年終賽單打總獎金800萬美元、雙打200萬美元，我國「一姊」謝淑薇今天也取得雙打參賽資格，保底就有9萬美元（約295萬新台幣）獎金。

柯莉塞娃原本是備選球員，也有10萬美元獎金可領，因哈薩克球后「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）退賽補進名單，光是參賽就有22萬美元（約723萬新台幣）入袋。

柯莉塞娃小組賽首戰敗給諾斯科娃，今天又輸給地主名將皮古拉（Jessica Pegula），確定無緣分組前2的晉級資格，但小組最終戰若能擊敗高芙，仍能進帳23萬美元獎金，加上參賽獎金，仍有機會帶回45萬美元（約1479萬新台幣）的豐厚獎金。

21歲的諾斯科娃以第8種子身份首度參加年終賽，小組賽連勝兩場提前出線，今天以兩個6：3擊敗高芙的她說：「高芙是強勁的對手，所以我已經做好迎戰的所有準備，我覺得我今天挺過很多艱難時刻。」

若能保持全勝之姿封后，諾斯科娃最多可獲得337萬美元（1.1億新台幣）高額獎金。