快訊

美台軍購困境加劇 上將訪歐是另闢管道還是敲打美方？

老屋翻修水電先檢查！水電5大奪命警訊曝：插座發燙跳電快停用

明明有特休為何不敢請？「安靜度假」背後的職場潛規則

聽新聞
0:00 / 0:00

WTA年終賽／單打超狂獎金 被淘汰仍有望賺千萬台幣、全勝奪冠拿1.1億

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
捷克好手諾斯科娃（Linda Noskova）。 路透
捷克好手諾斯科娃（Linda Noskova）。 路透

總獎金1000萬美元的WTA年終賽，今天產出第一位女單4強成員，今年溫布頓奪冠的捷克好手諾斯科娃（Linda Noskova）直落二擊敗地主好手高芙（Coco Gauff），以二連勝提前挺進4強；遞補參賽的烏克蘭柯莉塞娃（Marta Kostyuk）吞下二連敗確定遭淘汰，但小組最終戰若奪勝，仍可賺進額外的23萬美元（約756萬新台幣）獎金。

WTA年終賽只有年度單打、雙打積分前8的選手可參賽，參賽就有豐厚獎金，每拿一勝還會有額外獎金入袋。年終賽單打總獎金800萬美元、雙打200萬美元，我國「一姊」謝淑薇今天也取得雙打參賽資格，保底就有9萬美元（約295萬新台幣）獎金。

柯莉塞娃原本是備選球員，也有10萬美元獎金可領，因哈薩克球后「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）退賽補進名單，光是參賽就有22萬美元（約723萬新台幣）入袋。

柯莉塞娃小組賽首戰敗給諾斯科娃，今天又輸給地主名將皮古拉（Jessica Pegula），確定無緣分組前2的晉級資格，但小組最終戰若能擊敗高芙，仍能進帳23萬美元獎金，加上參賽獎金，仍有機會帶回45萬美元（約1479萬新台幣）的豐厚獎金。

21歲的諾斯科娃以第8種子身份首度參加年終賽，小組賽連勝兩場提前出線，今天以兩個6：3擊敗高芙的她說：「高芙是強勁的對手，所以我已經做好迎戰的所有準備，我覺得我今天挺過很多艱難時刻。」

若能保持全勝之姿封后，諾斯科娃最多可獲得337萬美元（1.1億新台幣）高額獎金。

高芙 網球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

網球／WTA年終賽謝淑薇與搭檔遭逆轉 無緣分組賽首戰奪勝

羽球／無人能擋！安洗瑩闖韓國公開賽冠軍戰 挑戰本季第11冠

青奧／不敵女子銳劍世青賽冠軍 林雨潔8強止步仍開心有收穫

NBA／柯瑞狂轟41分加致勝上籃 勇士延長賽退魔術奪7連勝

相關新聞

青奧／不敵女子銳劍世青賽冠軍 林雨潔8強止步仍開心有收穫

年僅16歲的擊劍小將林雨潔，2026第四屆達卡青年奧林匹克運動會一路闖關，可惜8強賽碰今年世青賽冠軍敗陣，女子銳劍個人賽無緣挺進最終4強。

WTA年終賽／單打超狂獎金 被淘汰仍有望賺千萬台幣、全勝奪冠拿1.1億

總獎金1000萬美元的WTA年終賽，今天產出第一位女單4強成員，今年溫布頓奪冠的捷克好手諾斯科娃（Linda Noskova）直落二擊敗地主好手高芙（Coco Gauff），以二連勝提前挺進4強；遞補參賽的烏克蘭柯莉塞娃（Marta Kostyuk）吞下二連敗確定遭淘汰，但小組最終戰若奪勝，仍可賺進額外的23萬美元（約756萬新台幣）獎金。

青奧／自由車個人賽排名11完賽 楊喬卉：每次機會都好好把握

2026第四屆達卡青年奧林匹克運動會，達卡時間10日，中華隊自由車小將楊喬卉在女子個人計時賽以12分28秒36排名第11，雖無緣頒獎台，但她正向說，每次失誤和教訓都是很好的學習。

青奧／本屆第2金！跆拳道鄭博隅 踢出大逆轉

達卡青年奧林匹克運動會傳來捷報，我國代表團昨天迎來第二面金牌，跆拳道小將鄭博隅在男子五十五公斤級決賽展現強心臟，踢完三回合以二比一逆轉勝烏茲別克好手、世青金牌薩曼達羅夫，為我國奪下本屆青奧第二金，同時也是隊史第三面青奧跆拳道金牌。

相約來春…國泰金控健康走 帶毛孩一起來

「二○二七國泰金控健康走」明年三月廿日將在台北美堤河濱公園登場，並由北市體育局協辦，即日起開放報名。國泰金控秉持「BETTER TOGETHER共創更好」品牌精神，年年與民眾相約同行，本次打造全齡友善、毛孩共好健走體驗，邀請大家賞風景、逛市集、聽音樂，安排一場走出健康、收穫歡樂的春日健走行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。