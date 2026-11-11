青奧／不敵女子銳劍世青賽冠軍 林雨潔8強止步仍開心有收穫

年僅16歲的擊劍小將林雨潔，2026第四屆達卡青年奧林匹克運動會一路闖關，可惜8強賽碰今年世青賽冠軍敗陣，女子銳劍個人賽無緣挺進最終4強。

林雨潔在10日的擊劍女子銳劍個人賽中，在分組賽5：1擊敗安哥拉薩博內特（Joana Sabonete）、5：4勝伊朗馬達妮（Ghazal Madani）、3：4負塞內加爾姆巴耶（Ndeye Mane Mbaye）、4：5敗給義大利艾娜（Francesca Aina）、5：1輕取貝南法薩西（Faridath Olahitan Fassassi）、3：2勝阿曼沙爾吉（Jana bint Mohammed Al Sharji）。

進入16強後，林雨潔15：6擊敗象牙海岸庫阿希（Marie Kouassi）晉級8強，接著面對今年在世青擊劍賽完成衛冕的匈牙利選手洛蒂（Horvath Lotti），以9：15敗下陣來。

對上世青冠軍，林雨潔說：「對方很高大、很有經驗，小組賽也沒打好，提早遇到排名高的選手，但也很開心能來到這裡，和許多排名高的選手交手。」

原本分組賽林雨潔是4勝2敗，但在同組選手傷退後，變成3勝2敗，以排名第6晉級，原本能以稍高排名晉級；教練李俊徵解釋說，由於貝南選手傷退，對戰成績受影響，林雨潔未取得較有利的排名，提前在8強遇上洛蒂，「她是8強最難對付的選手。」

李俊徵認為林雨潔狀況不差，但小組賽有2場自己沒打好，「面對世青冠軍，過程中很努力，但技術跟戰術的表現上沒有做得很好。」