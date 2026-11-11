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青奧／本屆第2金！跆拳道鄭博隅 踢出大逆轉
達卡青年奧林匹克運動會傳來捷報，我國代表團昨天迎來第二面金牌，跆拳道小將鄭博隅在男子五十五公斤級決賽展現強心臟，踢完三回合以二比一逆轉勝烏茲別克好手、世青金牌薩曼達羅夫，為我國奪下本屆青奧第二金，同時也是隊史第三面青奧跆拳道金牌。
鄭博隅繼二○一四年黃懷萱、黃鈺仁後，成為隊史第三位青奧跆拳道金牌得主；若加上二○一四年舉重金牌江念欣與本屆桌球金牌陳忞昕，他也是中華代表團史上第五位青奧金牌得主，跆拳道則是第七面青奧獎牌。
男子五十五公斤級賽事，鄭博隅展現凌厲攻勢，首戰、四強賽都以得分差距提前結束回合的壓倒性優勢連過兩關；昨天金牌戰面對世青金牌薩曼達羅夫，鄭博隅雖以○比二失掉首回合，但次回合在○比○平手時靠得點優勢扳回一城，關鍵第三回合在倒數二十六秒掌握突破口，發動連番反擊攻勢，最終以六比四鎖定勝局。
「覺得很爽，回去看到海報掛在學校，變成自己的，會很有貢獻感。」鄭博隅笑說，他的平鎮高中學長李孟恩曾於二○一八年青奧奪銀，教練張瓊芳出發前曾開玩笑要他「把學長海報位置擠掉」。張瓊芳賽後直呼心臟快驟停，大讚鄭博隅專注度與前腳處理比以往更出色，這面金牌實至名歸。
我國代表團結束昨天賽程後，累積拿下二金、三銀、三銅。
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