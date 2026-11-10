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花式滑冰／日本選手千葉百音大獎賽深圳站封后 頒獎典禮遭部分觀眾辱罵

中央社／ 東京10日綜合外電報導
千葉百音在深圳大獎賽封后。 法新社
千葉百音在深圳大獎賽封后。 法新社

7日在中國深圳舉行的花式滑冰大獎賽（GP）系列賽第3站，21歲的日本選手千葉百音表現出色，拿下冠軍。然而，頒獎典禮上部分觀眾的不當行為，引發日本國內外批評。

日本「週刊女性」報導，在6日的短曲項目中，千葉百音暫居第一。7日的自由滑項目，她以德布西（Claude Debussy）的「月光」為背景音樂演出，所有跳躍動作均成功完成，最終以總分224.48分，力壓排名第二、俄羅斯選手特魯索娃（Alexandra Trusova）的221.27分，拿下個人花式滑冰大獎賽生涯第3冠。特魯索娃婚後已改姓伊格納托瓦（AlexandraIgnatova）。

千葉百音是上賽季的世界錦標賽銀牌得主，這次演出也堪稱無可挑剔。然而，在頒獎典禮上卻出現問題。

報導引述體育報紙記者說法指出，當現場宣布第二名特魯索娃選手的名字時，觀眾席爆出熱烈歡呼聲；但輪到冠軍千葉百音選手時，不僅現場反應冷淡，部分觀眾甚至發出「退下去」等噓聲。

此外，現場還傳出「不公正」、「灌水」等叫罵聲，就連播放日本國歌時，也有人大聲吼叫。接受頒獎的千葉百音選手，臉上也露出有些僵硬的表情，進一步引發日本國內批評聲浪。

頒獎典禮的畫面隨後在社群媒體上流傳，批評聲浪也跨越國界持續擴大。

觀看了影片的海外花滑迷紛紛表達不滿，留言批評：「中國不應該舉辦國際賽事。因為中國人缺乏禮貌，只會損害這類賽事的聲譽」、「這裡大多數人都不知道，中國花式滑冰迷是多麼粗俗、充滿惡意的群體」。

體育報紙記者認為，這次引發爭議的背景，應該與獲得第二名的特魯索娃選手有關。她當天的演出成功完成高難度的勾手4周跳（4Lz），現場氣氛相當熱烈。

特魯索娃以高難度跳躍炒熱中國觀眾的情緒，但最後仍由千葉選手守住領先優勢奪冠，記者認為部分觀眾因此感到不滿。

但記者也強調，無論有什麼原因，對選手個人辱罵，或是在播放其他國家的國歌時故意大聲叫喊，都不是適合出現在體育觀賽場合的行為。

事發隔天的表演賽，千葉百音以壓軸選手身分登場，從容展現精湛舞姿。最後，排名第二的特魯索娃，以及排名第三的南韓選手李海仁，也陪伴在千葉百音身旁，讓粉絲紛紛留言表示「看到這一幕，總算得到安慰了」，引發熱烈迴響。

千葉百音預計將參加11月27日開幕的花式滑冰大獎賽系列賽第6站「NHK杯」。報導分析，這次她預料將在溫暖的聲援中再度發揮實力。

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