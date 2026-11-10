快訊

釋出790萬筆！雙十一前夕爆資安漏洞 駭客暗網兜售寶雅、無印良品等訂單資料

東京一日遊被放鳥！台旅客白等 Klook道歉：全額退費再賠5600元

外資買賣超冠軍竟都是「這類 ETF」 00403A獲買超9.7萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

熊本羽賽／王齊麟、邱相榤逆轉勝自家人 晉男雙16強

中央社／ 台北10日電
王齊麟(右)與邱相榤。 新華社(資料照)
王齊麟(右)與邱相榤。 新華社(資料照)

BWF超級500等級的日本熊本羽球大師賽，台灣男雙組合王齊麟/邱相榤，今天在首輪32強遇到自家人陳子睿/林煜傑，幸好苦戰43分鐘後，仍以14比21、21比11、21比15過關晉級16強。

世界羽球總會（BWF）熊本羽球大師賽，世界第16的台灣男雙組合王齊麟/邱相榤在去年挺進4強，今年首輪迎戰世界排名第32的陳子睿/林煜傑。

王齊麟/邱相榤首局因為主動失誤過多，加上發球、接發球的前3拍遭到壓制，在6比10落後時，被對手連得5分拉開差距，只得先讓出首局。

第2局王齊麟/邱相榤降低主動失誤的問題，並且主動提速掌握攻勢，在6比8落後時回敬一波12比2的攻勢奠定勝基；第3局前段雙方相互拉鋸，不過在13比13平手時，王齊麟與邱相榤直接一波8比2攻勢過關。

王齊麟告訴中央社記者，「因為都是土銀球團的人，所以對我們的打法真的太熟悉，一開始真的被限制住，幸好後來我們改變打法，有機會就主動搶攻，才讓局面改變。」

王齊麟透露，自己從德國返台後就感冒，到現在都還沒痊癒，「從德國回來身體就不太舒服，還傳染給我兒子，覺得有點愧疚；今天下場後，一直都鼻塞很難呼吸，加上場地又很熱，所以首局打起來都不舒服，還好第2局狀況改善了，才有機會逆轉。」

另外，台灣男雙李哲輝、楊博軒，以21比17、21比15擊敗日本組合野村拓海、霜上雄一同樣晉級16強，至於「李家兄弟」李芳任、李芳至，則以18比21、18比21不敵英格蘭組合蓮恩（Ben Lane）與凡迪（SeanVendy）止步首輪。

邱相榤 王齊麟 羽球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

熊本羽賽／我23組人馬參賽 王齊麟、邱相榤休息1周再出發

德國羽賽／39分鐘速勝！ 許尹鏸與林雨芝昀連2年女雙爭冠

羽球／無人能擋！安洗瑩闖韓國公開賽冠軍戰 挑戰本季第11冠

網球／WTA年終賽謝淑薇與搭檔遭逆轉 無緣分組賽首戰奪勝

相關新聞

熊本羽賽／王齊麟、邱相榤逆轉勝自家人 晉男雙16強

BWF超級500等級的日本熊本羽球大師賽，台灣男雙組合王齊麟/邱相榤，今天在首輪32強遇到自家人陳子睿/林煜傑，幸好苦戰...

台新新光女子路跑明年4月11日登場 邀請萬名女性與毛小孩站上賽道

2027 TS WOMEN RUN台新新光女子路跑將於2027年4月11日盛大開跑，因應台北市政府廣場施工，本屆賽事起點將首度移師至總統府前凱達格蘭大道。今天舉辦宣告記者會正式宣布，報名將於今天下午4點全面啟動，作為全台最具指標性、且獲AIMS賽道認證的純女子路跑，今年賽事規劃半程馬拉松、10公里、3公里及超人氣的3公里寵物組，邀請萬名女性與毛小孩一同在賽道上綻放自信與美麗。

網球／WTA年終賽謝淑薇與搭檔遭逆轉 無緣分組賽首戰奪勝

在美國印地安泉舉行的WTA年終總決賽，台灣網球名將謝淑薇今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科迎來分組賽首戰，沒想到歷經3盤大戰遭...

路跑／2027台新新光女子路跑 邀女性跑者共襄盛舉

被跑者稱為「香香路跑」的2027年台新新光女子路跑，將於明年4月11日登場，同樣維持4個組別，包括很受歡迎的3公里寵物組...

世界裝備公開健力錦標賽 陳葦綾獲硬舉、總和雙金

在土耳其伊斯坦堡舉行的2026年世界裝備公開健力錦標賽，台灣女將陳葦綾今天在女子47公斤級拿下硬舉、總和雙金，另外林逸鈞...

TPVL／從哥哥啟蒙到職業舞台 台北伊斯特温逸凱相信自己還能更好

台北伊斯特主攻温逸凱受哥哥啟蒙踏上職排舞台，曾率高中隊奪冠；他重視團隊勝利，持續磨練接發與防守，盼挑戰更高賽事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。