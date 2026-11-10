熊本羽賽／王齊麟、邱相榤逆轉勝自家人 晉男雙16強

BWF超級500等級的日本熊本羽球大師賽，台灣男雙組合王齊麟/邱相榤，今天在首輪32強遇到自家人陳子睿/林煜傑，幸好苦戰43分鐘後，仍以14比21、21比11、21比15過關晉級16強。

世界羽球總會（BWF）熊本羽球大師賽，世界第16的台灣男雙組合王齊麟/邱相榤在去年挺進4強，今年首輪迎戰世界排名第32的陳子睿/林煜傑。

王齊麟/邱相榤首局因為主動失誤過多，加上發球、接發球的前3拍遭到壓制，在6比10落後時，被對手連得5分拉開差距，只得先讓出首局。

第2局王齊麟/邱相榤降低主動失誤的問題，並且主動提速掌握攻勢，在6比8落後時回敬一波12比2的攻勢奠定勝基；第3局前段雙方相互拉鋸，不過在13比13平手時，王齊麟與邱相榤直接一波8比2攻勢過關。

王齊麟告訴中央社記者，「因為都是土銀球團的人，所以對我們的打法真的太熟悉，一開始真的被限制住，幸好後來我們改變打法，有機會就主動搶攻，才讓局面改變。」

王齊麟透露，自己從德國返台後就感冒，到現在都還沒痊癒，「從德國回來身體就不太舒服，還傳染給我兒子，覺得有點愧疚；今天下場後，一直都鼻塞很難呼吸，加上場地又很熱，所以首局打起來都不舒服，還好第2局狀況改善了，才有機會逆轉。」

另外，台灣男雙李哲輝、楊博軒，以21比17、21比15擊敗日本組合野村拓海、霜上雄一同樣晉級16強，至於「李家兄弟」李芳任、李芳至，則以18比21、18比21不敵英格蘭組合蓮恩（Ben Lane）與凡迪（SeanVendy）止步首輪。