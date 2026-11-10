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台新新光女子路跑明年4月11日登場 邀請萬名女性與毛小孩站上賽道

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台新新光女子路跑將於2027年4月11日盛大開跑。圖／中華民國路跑協會提供
台新新光女子路跑將於2027年4月11日盛大開跑。圖／中華民國路跑協會提供

2027 TS WOMEN RUN台新新光女子路跑將於2027年4月11日盛大開跑，因應台北市政府廣場施工，本屆賽事起點將首度移師至總統府前凱達格蘭大道。今天舉辦宣告記者會正式宣布，報名將於今天下午4點全面啟動，作為全台最具指標性、且獲AIMS賽道認證的純女子路跑，今年賽事規劃半程馬拉松、10公里、3公里及超人氣的3公里寵物組，邀請萬名女性毛小孩一同在賽道上綻放自信與美麗。

今天宣告記者會上，賽事夥伴adidas特別邀請屢創全大運佳績的田徑好手王紫苓、締造台灣女子菁英紀錄的HYROX好手游品瑜，以及多次蟬聯全大運5000與10000公尺雙金的長跑運動員湯樂榆聯袂出席。這三位在各自賽場上發光發熱的女性運動員，完美詮釋了無所畏懼的女性力量，盼邀請女孩們一同在賽道上展現自我，勇敢跨越舒適圈、成就巔峰的榮耀時刻。

台新新光金控率旗下子公司與女子路跑攜手耕耘，已成為全台女性跑者心中不可替代的賽事代名詞。今年除台新銀行、新光人壽及台新證券持續參與外，更加入台新投信共同支持，進一步擴大集團對女性運動的投入，也長期支持多項體育運動及選手培育，持續創造女性參與運動的機會。更榮獲台北市115年「運動有功—推動運動性別平等獎」肯定。期盼透過女子路跑平台，鼓勵女性勇敢邁出挑戰自我的第一步，並支持更多女性持續成長。

本屆賽事以女性健康為公益主軸，攜手乳癌防治基金會，將乳房健康衛教融入賽前活動與賽事現場，以實際行動落實企業社會責任。賽前將安排健康講座，讓女性跑者認識乳房健康知識，了解日常可以留意的乳房變化，以及乳癌相關資訊。賽事當天，主會場也將設置乳房健康衛教攤位，由基金會護理師提供乳房自我觀察與檢查教學，並回答跑者關心的乳房健康與篩檢問題。給予完賽跑者最完整、貼心的身體關懷。

為幫助女孩們順利挑戰自我，訓練夥伴adidas今年特別打造專屬訓練營，主打「多對一」的尊榮配速護航。訓練營將由AR（adidas Runners）專業教練親自領軍，帶領配速團隊從賽前備戰一路陪伴至賽事當天的賽道上，提供無微不至的多方位照料，透過專業引導與能量傳遞，協助跑者無痛完賽，在賽道上傳遞堅定不移的運動家精神。

為激勵女性跑者追求卓越，本屆賽事延續「千金小姐獎勵制度」半程馬拉松與10公里組總成績前100名，將分別可獲得2000元與1000元激勵獎金。同時，賽事持續深化國際交流，除了與日本指標性的「名古屋女子馬拉松」進行名額互惠，亦與「東京表參道女子路跑」締結為官方姊妹賽事，報名參賽即有機會抽中名額，站上國際舞台。

台新新光女子路跑將於2027年4月11日盛大開跑。圖／中華民國路跑協會提供
台新新光女子路跑將於2027年4月11日盛大開跑。圖／中華民國路跑協會提供

路跑 毛小孩 女性

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