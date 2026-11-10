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網球／WTA年終賽謝淑薇與搭檔遭逆轉 無緣分組賽首戰奪勝

中央社／ 台北10日電
謝淑薇(右)與奧斯塔朋科WTA年終女網賽女雙首場落敗。 新華社(資料照)
謝淑薇(右)與奧斯塔朋科WTA年終女網賽女雙首場落敗。 新華社(資料照)

在美國印地安泉舉行的WTA年終總決賽，台灣網球名將謝淑薇今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科迎來分組賽首戰，沒想到歷經3盤大戰遭到逆轉，無緣首戰旗開得勝。

2026國際女子網球協會（WTA）年終總決賽在美國登場，女雙部分將8組人馬分成兩組，其中台灣名將謝淑薇與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（JelenaOstapenko）名列第5種子，力拚分組前兩名晉級4強淘汰賽。

分組賽首戰面對今年溫布頓錦標賽冠軍的法國美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）、中國郭涵煜組合，謝淑薇、奧斯塔朋科在首盤第8局上演關鍵破發，從互破大戰中脫穎而出，如願以6比3先馳得盤，然而台拉聯軍在次盤狀態下滑，接連被破發情況下，以1比6讓出。

進入決勝第3盤的「搶10」，謝淑薇、奧斯塔朋科開局就手握6比0領先，展現絕佳氣勢，甚至率先逼出賽末點，眼看距離勝利越來越接近，但台拉聯軍錯失4個結束比賽的機會，終場以10比12落敗，無緣拿到分組賽首勝，接下來將面對比利時梅丹斯（EliseMertens）、中國張帥尋求開胡。

謝淑薇 溫布頓 拉脫維亞 籃球

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