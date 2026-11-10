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世界裝備公開健力錦標賽 陳葦綾獲硬舉、總和雙金

中央社／ 台北10日電
我國健力選手陳葦綾奪得女子組47公斤級硬舉、總和項目金牌。中華民國健力協會提供 運動部
我國健力選手陳葦綾奪得女子組47公斤級硬舉、總和項目金牌。中華民國健力協會提供 運動部

在土耳其伊斯坦堡舉行的2026年世界裝備公開健力錦標賽，台灣女將陳葦綾今天在女子47公斤級拿下硬舉、總和雙金，另外林逸鈞則奪下男子59公斤級總和金牌。

總統賴清德在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵台灣代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

2026年世界裝備公開健力錦標賽台灣共派出16名選手參賽。陳葦綾在首日女子47公斤級，完成蹲舉192.5公斤、臥舉102.5公斤、硬舉185公斤，總和480公斤的成績，除了硬舉與總和獲雙金外，蹲舉也拿下銀牌。

此外，女子52公斤級台灣選手方慧玲在硬舉項目以182.5公斤佳績奪得銀牌；曾姿穎則分別於蹲舉、臥舉及總和項目奪得3面銅牌。

男子組方面，林逸鈞在59公斤級賽事中穩定發揮，蹲舉項目以275公斤奪得銀牌，隨後臥舉、硬舉項目取得182.5公斤、260公斤佳績，並以總和717.5公斤成績奪得總和項目金牌。

運動部表示，近年台灣健力選手在國際賽場屢創佳績，更在今年世錦賽首日賽事就獲得3金3銀3銅，彰顯台灣健力的競爭力，也成為國內其他選手持續精進的動力。

陳葦綾 健力 伊斯坦堡

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