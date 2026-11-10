路跑／2027台新新光女子路跑 邀女性跑者共襄盛舉

被跑者稱為「香香路跑」的2027年台新新光女子路跑，將於明年4月11日登場，同樣維持4個組別，包括很受歡迎的3公里寵物組，希望全台女性都能在賽道上綻放自信與美麗。

2027年台新新光女子路跑共分為半程馬拉松組、10公里組、3公里組、3公里寵物組，賽事預計今天下午4時開放報名。

今年賽事延續「千金小姐獎勵制度」，半程馬拉松總成績前100名的跑者，可獲得新台幣2000元獎勵金；10公里組總成績前100名跑者，則可獲得新台幣1000元獎勵金。

為了幫助女孩勇於挑戰自我，賽事主辦單位也和adidas合作打造專屬訓練營，將由專業的教練親自領軍，採「多對一」的方式配速護航，從賽前的訓練一直到賽事當天的賽道上。

過去曾代表國立體大參加多屆全大運的王紫苓，專項是800、1500公尺，大學畢業後短暫就業半年，考上研究所後重返校園，並且改練長跑項目，這次則以教練身分投入賽前的AR（adidas Runners）訓練營。

王紫苓告訴中央社記者，對於一般跑者來說，路跑絕對要有耐心，成績不會一下就進步很多，但只要循序漸進、經常性的鍛鍊體能和肌力，一定會看到滿意的成績。

王紫苓說：「像我之前練800、1500公尺，訓練量可能就要到10公里，但改練路跑之後，訓練量至少要16公里以上，我自己也會遇到撞牆期，但就是保持信心，感受跑步是件快樂的事就好。」

另外，多次蟬聯全大運女子5000、1萬公尺金牌的湯樂榆則建議跑者，「越接近比賽日更不要做一些平常沒做的事，只要維持平常的訓練強度，提早調整睡眠時間，降低身體疲勞感，就能跑出最佳成績。」