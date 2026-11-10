快訊

清大校長高為元海外覓職爭議落幕？ 清大校務會議表決通過擱置調查案

捲黃仁勳婚外情風波…黃樂是否為中國公民？陸外交部這樣說

獨／蔣萬安、韓國瑜將合體 到國會與所有藍委展現團結

聽新聞
0:00 / 0:00

路跑／2027台新新光女子路跑 邀女性跑者共襄盛舉

中央社／ 記者黎建忠台北10日電
2027台新新光女子路跑 ，邀女性跑者共襄盛舉。 主辦單位提供
2027台新新光女子路跑 ，邀女性跑者共襄盛舉。 主辦單位提供

被跑者稱為「香香路跑」的2027年台新新光女子路跑，將於明年4月11日登場，同樣維持4個組別，包括很受歡迎的3公里寵物組，希望全台女性都能在賽道上綻放自信與美麗。

2027年台新新光女子路跑共分為半程馬拉松組、10公里組、3公里組、3公里寵物組，賽事預計今天下午4時開放報名。

今年賽事延續「千金小姐獎勵制度」，半程馬拉松總成績前100名的跑者，可獲得新台幣2000元獎勵金；10公里組總成績前100名跑者，則可獲得新台幣1000元獎勵金。

為了幫助女孩勇於挑戰自我，賽事主辦單位也和adidas合作打造專屬訓練營，將由專業的教練親自領軍，採「多對一」的方式配速護航，從賽前的訓練一直到賽事當天的賽道上。

過去曾代表國立體大參加多屆全大運的王紫苓，專項是800、1500公尺，大學畢業後短暫就業半年，考上研究所後重返校園，並且改練長跑項目，這次則以教練身分投入賽前的AR（adidas Runners）訓練營。

王紫苓告訴中央社記者，對於一般跑者來說，路跑絕對要有耐心，成績不會一下就進步很多，但只要循序漸進、經常性的鍛鍊體能和肌力，一定會看到滿意的成績。

王紫苓說：「像我之前練800、1500公尺，訓練量可能就要到10公里，但改練路跑之後，訓練量至少要16公里以上，我自己也會遇到撞牆期，但就是保持信心，感受跑步是件快樂的事就好。」

另外，多次蟬聯全大運女子5000、1萬公尺金牌的湯樂榆則建議跑者，「越接近比賽日更不要做一些平常沒做的事，只要維持平常的訓練強度，提早調整睡眠時間，降低身體疲勞感，就能跑出最佳成績。」

路跑 女性 台新

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

GENBLUE幻藍小熊活力應援逾2萬人一起跑！台中舒跑杯熱鬧登場 打造中台灣最大跑趴

毛孩也來路跑！TOYOTA RUN台北場逾3千人同樂 黃阿瑪、鱷魚萌寵成焦點

超過48小時飛行、搭船挺進南極 林義傑領軍Team Taiwan+挑戰極地超馬賽事

富邦金控攜手田中馬跑向永續未來 號召232位志工投入服務

相關新聞

熊本羽賽／王齊麟、邱相榤逆轉勝自家人 晉男雙16強

BWF超級500等級的日本熊本羽球大師賽，台灣男雙組合王齊麟/邱相榤，今天在首輪32強遇到自家人陳子睿/林煜傑，幸好苦戰...

台新新光女子路跑明年4月11日登場 邀請萬名女性與毛小孩站上賽道

2027 TS WOMEN RUN台新新光女子路跑將於2027年4月11日盛大開跑，因應台北市政府廣場施工，本屆賽事起點將首度移師至總統府前凱達格蘭大道。今天舉辦宣告記者會正式宣布，報名將於今天下午4點全面啟動，作為全台最具指標性、且獲AIMS賽道認證的純女子路跑，今年賽事規劃半程馬拉松、10公里、3公里及超人氣的3公里寵物組，邀請萬名女性與毛小孩一同在賽道上綻放自信與美麗。

網球／WTA年終賽謝淑薇與搭檔遭逆轉 無緣分組賽首戰奪勝

在美國印地安泉舉行的WTA年終總決賽，台灣網球名將謝淑薇今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科迎來分組賽首戰，沒想到歷經3盤大戰遭...

路跑／2027台新新光女子路跑 邀女性跑者共襄盛舉

被跑者稱為「香香路跑」的2027年台新新光女子路跑，將於明年4月11日登場，同樣維持4個組別，包括很受歡迎的3公里寵物組...

世界裝備公開健力錦標賽 陳葦綾獲硬舉、總和雙金

在土耳其伊斯坦堡舉行的2026年世界裝備公開健力錦標賽，台灣女將陳葦綾今天在女子47公斤級拿下硬舉、總和雙金，另外林逸鈞...

TPVL／從哥哥啟蒙到職業舞台 台北伊斯特温逸凱相信自己還能更好

台北伊斯特主攻温逸凱受哥哥啟蒙踏上職排舞台，曾率高中隊奪冠；他重視團隊勝利，持續磨練接發與防守，盼挑戰更高賽事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。