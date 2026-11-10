TPVL／從哥哥啟蒙到職業舞台 台北伊斯特温逸凱相信自己還能更好

從哥哥的啟蒙到站上職業排球舞台，台北伊斯特温逸凱對排球的熱情，隨著球場經驗逐漸累積，也慢慢成為人生的重要方向。高中時期，他曾希望透過排球升學，進入國立台灣師範大學，未來成為一名老師，當時並未將職業球員視為唯一目標。

然而，隨著球技日益成熟，他對排球的投入也有了不同的意義。如今站上職業舞台，面對更高層級的競技挑戰，他從未想過放棄，因為相信自己仍有進步的空間，也期待挑戰更高層級的賽事。

從興趣到冠軍 高中成為排球生涯轉捩點

温逸凱高中時期拿下冠軍，則是他排球生涯中相當重要的回憶。 台北伊斯特温逸凱／提供

談起排球生涯的起點，温逸凱回憶，自己是受到哥哥的影響，從小學起便開始接觸排球，後來也加入排球社團，從最初的興趣一步步累積對排球的熱情。不過，當時的他並未將職業球員視為人生目標，而是希望透過排球升學，進入國立台灣師範大學，未來朝教師之路發展。隨著球場經驗與實力逐漸累積，他的人生方向也在一次次比賽中悄然轉變。

高中時期拿下冠軍，則是他排球生涯中相當重要的回憶。温逸凱表示，當時球隊在身材條件上具備優勢，但團隊默契、比賽細節與實戰經驗，仍需要透過一次次比賽慢慢累積。經過一整年的磨合，隊友之間逐漸建立默契，球隊整體實力也隨之提升。

以團隊為先 比起個人榮譽更渴望奪冠

相較於個人表現，温逸凱更在意團隊能否取得勝利。 台北伊斯特温逸凱／提供

儘管球隊具備爭冠實力，首次闖進四強、站上冠軍賽舞台，對當時的球員而言仍是全新的考驗。温逸凱回憶，面對關鍵賽事，難免承受心理壓力，所幸全隊及時調整心態，將自己定位為挑戰者。不論場上比分領先或落後，球員都維持一致的態度與節奏，最終成功抱回冠軍。

相較於個人表現，温逸凱更在意團隊能否取得勝利。談到當年獲得最佳球員獎項，他坦言自己並沒有特別執著。比起個人受到肯定，他更希望與隊友一起站上最高點。溫逸凱認為，冠軍從來不只是個人的榮耀，而是全隊共同付出、彼此成就的成果。

主攻手不只拚火力 接發球考驗全面能力

温逸凱面對對手刻意施加的發球壓力，主攻手必須設法穩定接起每一球。 台北伊斯特温逸凱／提供

身為主攻手，温逸凱表示，發球是攻防轉換的重要起點，透過發球破壞對手一傳，降低對方進攻組織的流暢度，再配合隊友的攔網與後排防守，爭取反攻機會。不過，隨著競技層級提升，他也更加體會到主攻手所肩負的任務，不只是把握進攻機會，接發球同樣是不可或缺的基本功。

「到了這個層級，對方在發球的時候，不太會發給自由球員，一定是往主攻手群去。」温逸凱表示，面對對手刻意施加的發球壓力，主攻手必須設法穩定接起每一球，並在完成接發球後迅速轉換節奏，為下一波進攻做好準備。

相信自己 溫逸凱持續突破

温逸凱對不同階段的競爭與挑戰，但他始終相信自己的能力，也認為自己還有機會持續提升。 台北伊斯特温逸凱／提供

談起職業排球之路，温逸凱坦言，自己從未認真想過放棄。一路走來，雖然面對不同階段的競爭與挑戰，但他始終相信自己的能力，也認為自己還有機會持續提升，朝更高層級的舞台邁進。

對於現階段的自己，温逸凱指出，他並不急著設定結果，而是清楚知道仍有許多需要加強的地方，包括累積比賽經驗、修正技術細節，以及面對不同情境時的心理調整。比起停留在既有的表現，温逸凱表示，他更希望透過每一次訓練與實戰，逐步縮短自己與理想目標之間的距離。

談到近年較明顯的成長，温逸凱認為是防守後的處理球能力。他說，比賽中並非每一次接球都能落在理想位置，當球況不夠完美時，如何靈活運用不同技術與方式處理，讓對手難以預判，甚至進一步創造得分機會，都是他逐漸累積的比賽能力。

面對低潮先沉澱 温逸凱找到自己的調適方式

面對低潮先沉澱 ，温逸凱找到自己的調適方式。 台北伊斯特温逸凱／提供

場上的温逸凱習慣全神貫注，場下則有一套自己的情緒管理方式。温逸凱指出，當比賽結果不如預期，或對當天的表現感到失落時，他通常不會急著與人交談，而是選擇暫時安靜下來，透過獨處整理思緒，重新檢視比賽中的得失。

他透露，回到房間後，即使面對室友，也不太會主動交談，而是先讓自己沉澱一段時間，等到情緒恢復平穩，再重新投入日常生活。對他而言，這段獨處的過程，也是重新整理自己、準備迎接下一場比賽的方式。

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