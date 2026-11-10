拳擊／被擊中115拳仍可奪冠 女拳王判決惹議

拳擊比賽打中對手更多次，竟然還會輸？索馬利亞裔英國女拳手阿璃9日在美國德州賽事，以分歧判定2：1擊敗美國選手克雷普絲，首度拿下世界冠軍金腰帶，統計顯示，克雷普絲全場擊中115拳，遠多於阿璃的78拳，但職業拳擊並非單純比誰打中更多拳，而是由裁判逐回合評分決定勝負。

擊中多不等於贏

根據《衛報》9日報導，英國女拳手阿璃與地主女拳手克雷普絲在美國德州對決、競爭女子超雛量級雙料世界冠軍金腰帶，兩人在10回合比賽後，由3名裁判分別打出97比92、96比93支持阿璃，以及98比91支持克雷普絲，阿璃因此以2：1的分歧判定，贏得世界拳擊組織（WBO）與國際拳擊總會（IBF）超雛量級雙料冠軍。

比賽過程與結果相對不好理解，雖然阿璃曾在第3回合擊倒對手，但克雷普絲隨後持續施壓，並在10個回合中的8回合命中較多拳，《衛報》自主評分甚至判克雷普絲以97比92勝出，但實際結果相反，據《The Ring》指出，兩人風格差異明顯，阿璃擅長拉開距離、打出較乾淨俐落的攻擊，克雷普絲則偏好靠近身壓迫與高出拳量掌握節奏，克雷普絲總擊中數以115比78領先，重拳擊中數也以91比70占優，卻沒有獲得多數裁判支持。

拳擊採逐回合計分

拳擊命中數字領先仍落敗，因為職業拳擊普遍採用「10分必須制」，每回合通常由表現較佳者獲得10分，另一方多為9分，若發生擊倒，該回合常見10比8的比分，但仍須考量其他表現，裁判不會把整場擊中拳數直接相加決定冠軍，而是分別評估每一回合的有效攻擊、侵略性、擂台控制與防守。

裁判評分制就代表，選手即使在少數回合大量擊中對手，仍可能因其他回合失分而落敗，電腦拳數統計確時能協助觀眾理解攻防，但遠遠不等同正式計分。

另據《路透社》報導，阿璃是首位代表索馬利亞參加奧運拳擊賽的選手，此次終於在第2度挑戰世界冠軍時成功，對手克雷普絲則吞下職業生涯首敗，賽後結果還是引起小爭議，拳擊推廣人迪貝拉公開要求調查評分，這場勝利因此同時成為阿璃的生涯里程碑與拳擊裁判制度的爭議案例。

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