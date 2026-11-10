GENBLUE幻藍小熊活力應援逾2萬人一起跑！台中舒跑杯熱鬧登場 打造中台灣最大跑趴

年度全民運動盛事「舒跑杯」日前於台中市政府前廣場熱鬧登場，吸引超過2萬名跑者熱情參與，堪稱中台灣最大跑趴！今年以「揪團一起跑」為主題，吸引親子家庭、好友及同事團體一早相約參與，無論是運動好手還是路跑新手，都能一起享受運動樂趣，跑出健康與歡樂。

本屆特別邀請人氣女團「GENBLUE幻藍小熊」擔任推廣大使，甫獲金曲獎「最佳演唱組合」的她們，不僅為跑者起跑鳴槍、加油打氣，更透過活力四射的舞台演出炒熱現場氣氛。隊長XINN也提醒大家，跑完別忘了多喝舒跑與舒跑S，補充水分與電解質。

GENBLUE幻藍小熊擔任推廣大使熱力應援。維他露基金會/提供

人氣團員Lili毓更因身為台中在地人，對這次活動特別有感觸。她表示：「很開心可以回到自己的家鄉台中，看到這麼多人願意一大早全家一起來跑舒跑杯，真的很驚喜也很感動！我平常除了跑步，也很常重訓、練核心，但跑步真的是最容易入門的運動之一。舒跑杯是很好的路跑入門活動，歡迎大家來挑戰自己，明年、後年甚至大後年都要繼續報名，參與真的不會後悔！」

現場也打造「全新舒跑喝到飽」補給體驗，讓跑者隨時補充水分與電解質，暢享口感更清爽、更不甜的全新舒跑，並設置趣味遊戲、拍照打卡等多元體驗，讓民眾邊跑、邊玩、邊留下美好回憶。

台中舒跑杯吸引逾2萬名跑者參與。維他露基金會/提供

維他露基金會表示，舒跑杯不只是路跑賽事，更是推廣全民運動的健康嘉年華，希望透過親民的參與門檻，鼓勵大家從踏出第一步開始，和家人、朋友一起享受運動樂趣。此外，活動也持續結合公益，邀請社福團體參與，並將部分報名費回饋相關單位，讓運動正能量延伸至社會各個角落。

活動最後以熱鬧的摸彩活動為跑者送上驚喜，也為2026年舒跑杯系列活動畫下圓滿句點。從台北、高雄到台中，舒跑杯持續以「揪團一起跑」號召全民運動，期待明年再與大家相約，一起跑出健康、跑出快樂！