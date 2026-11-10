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全國最高！竹縣全運會金牌獎金調高至35萬 楊文科宣布體育獎助三大升級

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣長楊文科今日表揚5名參加2026愛知-名古屋亞運的竹縣選手，頒發選手及教練共78萬元獎勵金。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科今日表揚5名參加2026愛知-名古屋亞運的竹縣選手，頒發選手及教練共78萬元獎勵金。圖／縣府提供

新竹縣長楊文科今日表揚5名參加2026愛知-名古屋亞運的竹縣選手，頒發選手及教練共78萬元獎勵金，包括舉重銅牌陳冠伶、女子鏈球第6名余雅倩，以及柔術徐靖芝、馬術陳御龍、拳擊郭怡萱。同時宣布「體育獎助三大升級方案」，提高參賽住宿補助、績優選手及教練獎勵金、選手培訓補助，全方位支持體育人才。

楊文科表示，希望選手在縣府支持下安心訓練、持續爭取佳績。陳冠伶及余雅倩也在表揚後致贈紀念品，感謝縣府支持。

三大升級方案包括：一、調高參賽住宿補助：一般所屬學校選手及教練每人每日由600元提高至1000元；參加全國運、全中運等全國賽事的縣代表隊，由800元提高至1200元，為台灣本島第二高。

二、提高競賽獎勵金：全國運動會個人項目第1名選手獎金由20萬元提高至35萬元，為全國最優。教練由10萬元提高至17萬5000元；全中運第1名選手由5萬元提高至8萬元，為全國第二高，教練由2萬5000元提高至4萬元。

三、增加培訓補助：全國運個人項目第1名選手每月補助由1萬2000元提高至2萬元，團體項目由8000元提高至1萬2000元；全中運個人項目第1名每月由4000元提高至6000元，團體項目由3000元提高至4000元。

教育局長蔡淑貞表示，竹縣將於2029年承辦全國運動會，調整獎助後，全國運個人項目第1名選手若加計35萬元獎金及2年培訓補助，最高可領83萬元；全中運個人第1名最高可領15.2萬元。實質獎勵額度已媲美六都，展現竹縣支持體育運動發展的決心。

縣府也將配合「高中五大方案」增加足球、拳擊等運動績優生名額，透過三級培育及多元支持措施，完善人才培育體系，為全國運動會備戰。

體育 楊文科 獎金

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