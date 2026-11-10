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南山人壽台北國道馬明年3月7日登場 首推校際4x5000接力對抗

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
「2027 南山人壽台北國道馬拉松」將於明年3月7日在國道高架道路熱血開跑。記者劉肇育／攝影
「2027 南山人壽台北國道馬拉松」將於明年3月7日在國道高架道路熱血開跑。記者劉肇育／攝影

「2027 南山人壽台北國道馬拉松」將於明年3月7日在國道高架道路熱血開跑，今天下午2點正式開放報名，共限額9000名跑者共襄盛舉，本屆賽事亮點滿載，不僅「競速菁英馬拉松組」總獎金大幅調升七成至40萬元，更首度打造「大專院校4×5000公尺接力組」，吸引各大專院校好手揪團組隊，在封閉國道上演最熱血的校際對抗賽。

本屆競速菁英馬拉松組限額500人，大會除將總獎金從去年的23.4萬元提高至40萬元外，更適度放寬女子組競賽門檻，期望吸引更多國內長跑好手同場較勁。此外，去年廣受好評的「四人驅動組」今年升級推出校園對抗，特別規劃30組大專院校專屬名額，每隊由4人接力、第一棒需為女性跑者，每人挑戰約5公里。賽事也結合永續健康倡議與公益，將撥發資源挹注「台灣原住民淵瀾協會」，守護花東偏鄉弱勢兒少。

將代表台體大參賽的長跑好手楊詠程表示，3月初剛好適逢大專田徑公開賽期，這次參賽主要是為了接力組而來，「我覺得主辦單位打造類似日本『箱根驛傳』的校際對抗概念非常好。」楊詠程直言，各校選手過去多是各自參加路跑賽，缺乏有高曝光度與強烈競爭力的場外賽交流平台，加上國道屬於封閉式道路，能在這樣的特殊場地跑接力是非常特別的體驗。

明年賽事將首度推出「大專院校4×5000公尺接力組」。記者劉肇育／攝影
明年賽事將首度推出「大專院校4×5000公尺接力組」。記者劉肇育／攝影

談到準備方向，楊詠程透露，由於接力每人僅跑5000公尺，距離對田徑選手來說相當友善，剛好可以「以賽代訓」備戰田徑賽。針對隊伍規劃，他笑說會優先找5000公尺專項的同學組隊展現搶勝決心，「路跑過去常被認為是一個人跑，但接力是為了團隊一起努力，無論自己跑還是幫隊友加油都非常熱血。」面對國體大、台師大等傳統勁敵，他也熱血宣戰，「大家本來就是一直在對抗的學校，一定會全力準備、好好發揮！」

去年首度合作後，今年迪卡儂再度以跑步品牌KIPRUN擔任南山人壽台北國道馬拉松的頂級贊助夥伴、第二年攜手大會，持續與跑者一起站上國道起跑線。今年迪卡儂將支持延伸到起跑線之前，大會一起為參賽跑者規劃2場賽前暖身跑 Shake Out Run，由專業教練帶領跑者喚醒肌群、熟悉配速節奏，也讓跑友在賽前彼此交流備賽心得，以更好的狀態迎接國道上的挑戰。

路跑 南山人壽 國道

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