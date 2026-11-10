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熊本羽賽／我23組人馬參賽 王齊麟、邱相榤休息1周再出發

中央社／ 台北10日電
王齊麟/邱相榤休息1週後回歸，盼延續去年闖進4強的佳績。 新華社
王齊麟/邱相榤休息1週後回歸，盼延續去年闖進4強的佳績。 新華社

BWF超級500等級的日本熊本羽球大師賽今天下午會內賽登場，台灣共有23組人馬參賽，其中休息1週的男雙王齊麟/邱相榤去年挺進4強，今年要力拚更上層樓。

世界羽球總會（BWF）日本熊本羽球大師賽從2023年起舉辦，第1年僅「台灣一哥」周天成闖進男單4強，2024年台灣球員無人越過8強門檻。

不過到了去年成績大幅躍進，包括男單王子維、女單邱品蒨、男雙王齊麟/邱相榤、混雙葉宏蔚/詹又蓁全都闖進4強，只可惜無人搶下冠軍賽門票。

上週的韓國羽球公開賽，王齊麟與邱相榤選擇休兵兼養傷，直到本週的熊本大師賽才再度出征，他們2人在去年的賽事一路挺進到4強，才以2個19比21惜敗給韓國組合金元昊、徐承宰。

根據籤表，王齊麟與邱相榤首輪32強對上的是自家人陳子睿與林煜傑，兩組人馬生涯交手過2次都在今年，雙方各取1勝。

至於男單賽事，近況頗佳的王子維，在上週韓國羽球公開賽闖進4強，寫下本季最佳成績，本週首輪將對上自家小將王柏崴。

力拚穩住年終總決賽門票的台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁，同樣在休息一週後繼續前往日本拚戰；他們首輪將對上印度組合拉瓦特（Dhruv Rawat）、庫卡帕莉（Maneesha Kukkapalli）。

葉宏蔚告訴中央社記者，「經過一整年的征戰，加上今年還有亞運，到了現在身體確實有些疲憊，現在先希望身體不要受傷，穩穩的打完這2週賽事，然後全力備戰年終總決賽。」

邱相榤 王齊麟 熊本

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