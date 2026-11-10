青奧／決賽逆轉世青賽冠軍 鄭博隅「跆」出中華隊第2金

2026第四屆達卡青年奧林匹克運動會，中華代表團第2金出爐，由鄭博隅在跆拳道男子55公斤級決賽中，以2比1的回合數逆轉世青金牌、來自烏茲別克的薩曼達羅夫（Asadbek Samandarov）摘金。

鄭博隅是繼2014南京青奧的黃懷萱、黃鈺仁後，隊史第3位青奧跆拳道金牌得主，並是本屆青奧繼陳忞昕（桌球）後，代表團第2位奪金選手。同時鄭博隅也加入黃懷萱、黃鈺仁、江念欣（2014舉重）以及陳忞昕的行列，為中華代表團史上第5位青奧金牌得主。截至本屆青奧，中華隊隊史累計7面跆拳道獎牌，前面有黃懷萱、黃鈺仁、王晨宇（2014銀牌）、陳子亭（2014銅牌）、李孟恩（2018銀牌），以及本屆的賴沂貞（銅牌）。

達卡時間9日的男子55公斤級賽事，鄭博隅首戰17：2、16：1橫掃賴比瑞亞選手，兩回合都以PTG（Point Gap，得分差距勝，領先15分提前結束）拿下。晉級4強後，鄭博隅16：0、23：7直落二玻利維亞選手，挺進金牌戰，同樣皆以PTG取勝。

金牌戰面對2026年塔什干世界青少年錦標賽金牌得主薩曼達羅夫，鄭博隅第一回合在倒數階段才被對方中端命中，以0：2不敵。第二回合戰況依舊膠著，鄭博隅3次較為明顯的反擊旋踢皆未跳分，最後戰成0：0，但以得點優勢拿下，把戰局帶入第三回合。鄭博隅第三回合在倒數26秒找到突破口，一次反擊旋踢命中後，攻勢連連得手，雖被Samandarov以360度旋踢擊中，但最終6：4拿下。

鄭博隅在跆拳道男子55公斤級踢下金牌。圖／代表團提供

2018布宜諾斯艾利斯青奧奪銀的李孟恩，是鄭博隅平鎮高中學長，中華隊教練張瓊芳也是該校教練，她笑說：「孟恩青奧的海報還掛在學校，出發前曾跟博隅開玩笑說，該把學長的位置擠掉了。」

鄭博隅也說：「覺得很爽，回去的時候會看到海報掛在那邊，然後變成自己的，就會覺得很有貢獻，與有榮焉。」

張瓊芳賽後笑說，心臟快要驟停，緊張與興奮情緒交加，一度不知道要說什麼，比賽過程真的很驚險，「其實參賽名單出來後，就鎖定他（Samandarov）了。」張瓊芳坦言籤運不錯，到最後才遇到這位世青金牌，稍微有多點時間可以準備。

張瓊芳指出，鄭博隅在前腳動作的處理比以往好，也比之前專注，「他今天可以拿到金牌實至名歸！」