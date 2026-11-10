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青奧／中華隊第2金來了！ 鄭博隅跆拳道逆轉勝成隊史第3人
在塞內加爾舉行的達卡青年奧運，台灣跆拳道新星鄭博隅今天在男子55公斤級金牌戰，以2比1逆轉烏茲別克好手薩曼達羅夫，如願進帳台灣代表團本屆第2面金牌。
金牌戰面對世界青少年錦標賽金牌得主薩曼達羅夫（Asadbek Samandarov），鄭博隅首回合與對手激戰，可惜以0比2率先讓出，第2回合戰況依舊膠著，所幸鄭博隅憑藉得點優勢扳平戰局，決勝第3回合更在終場前26秒找到突破口，最後再以6比4獲得金牌。
攤開台灣跆拳道代表隊在青奧的奪牌紀錄，過往僅有2014年南京青奧的黃懷萱、黃鈺仁拿到金牌，如今鄭博隅加入行列、成為隊史第3人，而且是繼桌球新星陳忞昕後，進帳代表團本屆第2面金牌。
就讀平鎮高中的鄭博隅，校內還掛著學長李孟恩在2018年布宜諾斯艾利斯青奧的海報，台灣隊教練張瓊芳接受採訪時笑說，「出發前曾跟隅開玩笑說，該把學長的位置擠掉了。」鄭博隅則打趣表示很爽，「回去就會看到海報掛在那邊，然後變成自己的。」
張瓊芳分析，從參賽名單出爐後，最大假想敵就是鎖定薩曼達羅夫，但比賽過程真的很驚險，讓她緊張、興奮情緒交加，並稱讚愛徒鄭博隅前腳動作處理得比以往還要好，「他可以拿到金牌實至名歸。」
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