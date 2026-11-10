青奧捷報 陳品安射銀 賴沂貞踢銅

我國小將在二○二六年第四屆達卡青年奧林匹克運動會再傳捷報，十七歲射箭男將陳品安在反曲弓淘汰賽一路挺進金牌戰，可惜最後一箭失手射出八分箭，最終不敵法國對手拉穆雷，但銀牌成績仍創男子隊隊史最佳；跆拳道選手賴沂貞同天也登上頒獎台，帶回女子四十四公斤級銅牌。

陳品安七日的排名賽以六八八分傲視群雄，以頭號種子之姿進入淘汰賽，從十六強賽開始連戰皆捷，包括八強賽落後兩局下連趕三局、逆轉克羅埃西亞選手；四強賽他再扳倒南韓強敵李智浩，金牌戰雖以四比六敗陣，仍成為中華隊隊史繼二○一○年新加坡青奧的譚雅婷奪銀後，中華射箭隊第二位青奧奪牌選手，也是首位奪牌的男子射箭選手。

最後一局有機會延長戰線，卻出現失誤的八分箭，陳品安坦言小有遺憾，不過，從國小練習射箭到登上青奧舞台，在帶回隊史第一面男子獎牌，他仍感到開心，「抗壓有變好，學到很多，對手射十分，我也能跟他不相上下，下次拚拚看，看能不能選到洛杉磯奧運」。

中華隊教練林詩嘉表示，陳品安的實力有，比賽的表現也不錯，「技術層面還不到成熟與穩定，但整體表現我還是給一百分。」林詩嘉提到，陳品安四強賽擊退韓國強敵令人激賞，只可惜金牌戰最後的失誤，「他有進步，但欠缺那麼點成熟度，這是他要面對的課題」。

我國跆拳道賴沂貞（右）在達卡青奧女子四十四公斤級八強賽踢下中國大陸選手，最終帶回銅牌。圖／中華代表團提供

跆拳道賴沂貞在女子四十四公斤級也過關斬將，直到四強賽以○比二不敵俄羅斯特哈莫科娃，才以銅牌作收。

成為歷屆來第六位跆拳道奪牌的選手，賴沂貞說，其實參加青奧並不感到壓力，只是沒能踢進金牌戰有些遺憾：「我覺得我會贏，可是我沒有力了，後面一直被點到。」

中華隊教練張瓊芳表示，八強賽碰中國大陸選手，有情蒐到些資料，沙盤推演過後賴沂貞在執行與發揮上都相當理想，但四強賽在前腳的處理沒有前一場好，失分之後就開始緊張，一緊張表現就亂，可惜沒能把能力凸顯出來。

單日兩面獎牌進帳後，中華代表團累積成績一金三銀三銅，獎牌榜排名第十七位。