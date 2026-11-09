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自行車／東奧金牌傳奇名將來台 經典武嶺成功登頂

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
東京奧運男子個人計時賽金牌得主的傳奇車手羅格里奇（Primož Roglič），首度來臺體驗經典自行車路線。圖／TAIWAN MASTERS RIDE提供
東京奧運男子個人計時賽金牌得主的傳奇車手羅格里奇（Primož Roglič），首度來臺體驗經典自行車路線。圖／TAIWAN MASTERS RIDE提供

首屆「TAIWAN MASTERS RIDE」今天迎來精彩壓軸，主辦單位名衍行銷邀請來自斯洛維尼亞、四度奪下環西班牙自行車大賽總冠軍、同時也是東京奧運男子個人計時賽金牌得主的傳奇車手羅格里奇（Primož Roglič），首度來臺體驗經典自行車路線，並與臺灣頂尖車手共同挑戰東進武嶺。羅格里奇最終以3小時21分34秒成功登頂，為首屆 TAIWAN MASTERS RIDE 寫下精彩紀錄，也揭開臺灣自主國際自行車運動品牌的序幕。

不同於傳統大型自行車賽事，首屆 TAIWAN MASTERS RIDE 以「世界級車手 × 臺灣經典路線 × 在地騎乘交流」為核心，採取小規模邀請制，邀請臺灣頂尖自行車選手與世界級傳奇車手共同騎乘，透過直接交流與挑戰，展現自行車運動的魅力。

此次東進武嶺挑戰，主辦單位邀請李廷威、何硯宜、黃文忠、吳之皓、陳宗澤，以及長期旅居臺灣的 Nodar Guga Abesadze 等六位車手陪同騎乘。車隊自新城車站出發暖身，並從太魯閣牌樓開始計時，挑戰約85公里、累積爬升超過2200公尺的經典路段。

面對世界級車手的強大實力，陪騎選手採取分段接力方式全力挑戰，羅格里奇不僅展現驚人的爬坡能力，也不時鼓勵同行車手；行經太魯閣峽谷時，他更對沿途壯麗山岳景觀留下深刻印象；上午10時23分，羅格里奇成功抵達武嶺，熱情車迷以歡呼迎接這位傳奇車手。

羅格里奇表示，這條路線不僅風景優美，也充滿挑戰性，特別感謝同行車手一路上的陪伴與付出，更對車迷遠赴高山迎接他的熱情感到驚喜。對 TAIWAN MASTERS RIDE 而言，這場挑戰不只是世界冠軍的登頂紀錄，更希望傳遞品牌精神：每個人都能透過自行車探索臺灣最美的風景，在每一次騎乘中挑戰自己、突破紀錄，創造屬於自己的騎乘故事。

除了挑戰東進武嶺，羅格里奇此次來臺也深入體驗臺灣的城市自行車文化。11月7日，他前往臺北車友心目中的經典挑戰聖地「風櫃嘴」，與在地車友共同騎乘，並以15分42秒完成挑戰，寫下備受矚目的騎乘成績，展現世界頂尖車手的強大實力。

主辦單位名衍行銷總經理黃成翰表示，TAIWAN MASTERS RIDE 的創立，不只是希望邀請世界冠軍來臺挑戰，更重要的是透過世界級車手的參與，讓臺灣經典自行車路線站上國際舞臺。

東京奧運男子個人計時賽金牌得主的傳奇車手羅格里奇（Primož Roglič），首度來臺體驗經典自行車路線。圖／TAIWAN MASTERS RIDE提供
東京奧運男子個人計時賽金牌得主的傳奇車手羅格里奇（Primož Roglič），首度來臺體驗經典自行車路線。圖／TAIWAN MASTERS RIDE提供

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