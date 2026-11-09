聽新聞
0:00 / 0:00
定向越野／2026亞洲暨亞洲青年及青少年錦標賽 我首日接力奪銅
2026亞洲定向越野錦標賽暨亞洲青年及青少年定向越野錦標賽，今天 （9日）在中國桂林揭開序幕，進行首日中距離接力賽，中華隊在16歲男子組跑出佳績，來自金門的卓佳賞與卓佳瑨兄弟檔與台中小將洪誠志，聯手奪得銅牌，為中華隊在獎牌榜開張。
大會明天進入第2天賽事，將在桂林植物園進行短距離賽。
本屆定向越野亞洲大賽共有香港、日本、南韓、哈薩克、澳門、中國及中華隊共7隊參賽。
明天除進行短距離賽，亞洲定向越野總會也將召開年會，商討未來5年亞洲定向越野發展方向。
今天的中距離接力賽，中華隊23名選手全員出動，但整體仍是香港、日本與中國領先的局面，尤其，中國占地主優勢，給其他國家選手很大壓力。
中華隊領隊劉財發將發給今天奪牌的3位選手，每人1千元獎金，鼓勵他們再創佳績。2位教練陳俊民與林志遠期許選手繼續努力爭取佳績。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。