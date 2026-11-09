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定向越野／2026亞洲暨亞洲青年及青少年錦標賽 我首日接力奪銅

聯合報／ 即時報導
2026亞洲定向越野錦標賽暨亞洲青年及青少年定向越野錦標賽，首日中距離接力賽，中華隊在16歲男子組奪得銅牌。圖／中華民國定向越野協會提供
2026亞洲定向越野錦標賽暨亞洲青年及青少年定向越野錦標賽，首日中距離接力賽，中華隊在16歲男子組奪得銅牌。圖／中華民國定向越野協會提供

2026亞洲定向越野錦標賽暨亞洲青年青少年定向越野錦標賽，今天 （9日）在中國桂林揭開序幕，進行首日中距離接力賽，中華隊在16歲男子組跑出佳績，來自金門的卓佳賞與卓佳瑨兄弟檔與台中小將洪誠志，聯手奪得銅牌，為中華隊在獎牌榜開張。

大會明天進入第2天賽事，將在桂林植物園進行短距離賽。

本屆定向越野亞洲大賽共有香港、日本、南韓、哈薩克、澳門、中國及中華隊共7隊參賽。

明天除進行短距離賽，亞洲定向越野總會也將召開年會，商討未來5年亞洲定向越野發展方向。

今天的中距離接力賽，中華隊23名選手全員出動，但整體仍是香港、日本與中國領先的局面，尤其，中國占地主優勢，給其他國家選手很大壓力。

中華隊領隊劉財發將發給今天奪牌的3位選手，每人1千元獎金，鼓勵他們再創佳績。2位教練陳俊民與林志遠期許選手繼續努力爭取佳績。

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