美式足球／聖母大學扳倒龍頭 NCAA季後賽靠評選決定？

美國大學NCAA美式足球爆出冷門，聖母大學日前以31比24擊敗排名第1的邁阿密大學，也讓一套不同於職業運動的爭冠制度再受關注。

NCAA最高層級美式足球有超過百支球隊，卻不是單憑勝率就能打進全國冠軍賽，今年12隊季後賽名單由13名委員評選、擇優晉級，而不隸屬主要足球聯盟的聖母大學，晉級規則是排在強度前12即可晉級。

百隊爭12席

根據《CBS體育網》8日報導，原先排名第11的聖母大學在主場以31比24擊敗排名第1的邁阿密，讓對手吞下本季首敗，比賽末段邁阿密一次可能追平比分的達陣接球被判未完成，引起教練不滿，但對聖母大學而言，這場勝利的意義不只在於擊敗強敵，更直接影響年底的全國冠軍資格。

NCAA美式足球的最高層級FBS，與NBA或NFL採固定聯盟、依戰績晉級的方式不同，各校分屬不同聯盟，賽程強弱也不一致，無法單憑勝敗場數公平比較，一支在弱聯盟的球隊即使只輸一場，就會比兩敗、但擊敗更多強敵的主流聯盟球隊還低排名。

因此，NCAA美式足球季後賽（CFP）採用評選委員會制度，根據官方說明，13名委員包括大學體育主管、前教練、前球員及資深體育記者，每週討論並公布前25名。他們除了比較勝負，還會考量對手強度、彼此交手結果、共同對手表現，以及關鍵球員傷病等因素，代表一場擊敗全美龍頭的勝利，會比擊敗數支弱隊更具排名價值。

聖母大學晉級特例

目前來說，主流聯盟如大西洋、十大聯盟、大十二與東南聯盟的冠軍各有一席，另有一席保留給其他指定聯盟中排名最高的球隊，其餘席位則依評選結果分配，排名前4的球隊還可跳過首輪，直接進入八強。

聖母大學卻是少數維持美式足球獨立身分的傳統強權，不參加上述主要聯盟的足球冠軍競爭，2026年制度特別規定，只要聖母大學在最終CFP排名進入前12名，就能自動取得季後賽資格，相較其他非聯盟冠軍球隊仍須爭取一般入選席位，這項安排凸顯聖母大學在大學足球體系中的特殊地位。

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