網球／美網後4站拿3冠 阿爾卡拉斯巴黎名人賽登頂：傷後表現最好一周

今年美網回到賽爾的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），尋求連霸雖失利，但接續4站就打下3座金盃，包括巴黎名人賽以7：6（7：5）、7：5「報仇」拍下美國好手謝爾頓（Ben Shelton），讓他直呼打出可能是腕傷回歸後的「最好一周」。

阿爾卡拉斯年初表現勢如破竹，接連在澳網和多哈捧冠，但進入紅土賽場卻成傷兵，手腕傷勢讓他一休就是4個多月，直到美網才回歸賽場。

美網雖在8強賽敗給謝爾頓，阿爾卡拉斯接續東京公開賽奪下本季第3冠，上海名人賽雖意外在第三輪落馬，不過上一站維也納再登頂，巴黎名人賽又連戰皆捷，首度奪冠也是迎接生涯第9座千分等級的名人賽金盃。

阿爾卡拉斯尋求美網連霸雖失利，但接續4站就打下3座金盃。 美聯社

「這或許是我網球狀態最好的一星期。」阿爾卡拉斯提到，傷後回歸後漸漸找回感覺，前一站在維也納也覺得很舒服，在場上感到自在，「這周我的心理層面更近一步了，我經歷了很多艱難時刻，我不是說曾經拿到賽點，而是在比賽中，內心確實經歷很多重要、艱難的時刻。」

「我一直和自己對抗，試著保持積極，保持強大的精神層面，不讓那些消極想法影響比賽。」23歲的阿爾卡拉斯提到，很高興自己能控制住想法和情緒，這部分取得的進步，讓這兩週可能是復出後發揮最好的一段時間。