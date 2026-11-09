青奧／台灣神射手！陳品安男子個人摘銀寫新猷

來自新竹市香山高中的射箭小將陳品安，達卡青年奧運男子射箭反曲弓排名賽先射下最高分，以頭號種子身份進入淘汰賽後再一路闖關，今天8強上演逆轉勝、4強力退南韓好手李智浩，可惜金牌戰最後一箭出現8分箭失誤，沒能扳倒法國好手拉穆雷（Maël Lamouret），無緣帶回中華代表團本屆青奧第2面金牌，不過銀牌成績仍締造台灣射箭史新頁。

陳品安排名賽中72支箭就有42支10分箭，以688分傲視群雄；進入淘汰賽他也連戰皆捷，今天8強賽更從兩局落後下連趕3局，以6：4淘汰克羅埃西亞對手，戲劇性挺進4強。

關鍵4強賽，陳品安第一局就是3支10分箭開場，雖和李智浩戰成4：4，不過關鍵一局陳品安再度射出完美的3支10分箭，驚險以6：4扳倒強敵，挺進金牌戰。

金牌戰面對法國好手拉穆雷，陳品安第一局強勢開場，但先搶下2分後遭拉穆雷連下幾分，3：5落後下關鍵第五局他雖先射出2支10分箭，但第3支出現小失誤，落在8分區，拉穆雷則是回敬10分箭，以28分追平後各拿下1分積分，也讓拉穆雷以6：4帶走金牌。

譚雅婷曾在2010年首屆新加坡青奧奪下反曲弓女子個人賽銀牌，陳品安雖差一步改寫前輩成績，銀牌仍締造我國在青奧男子個人賽最佳紀錄，也是本屆代表團第3面銀牌。