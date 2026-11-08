跆拳道／全民運動跆拳道品勢錦標賽 世錦國手梁芷甯包辦2金1銅

115年全民運動跆拳道品勢錦標賽今天在台北體育館舉行，共有63個組別、200名以上的好手前來報名首屆賽事，參賽者年齡從6歲分佈至70歲，讓所有愛好者齊聚一堂獻技；收穫最豐碩的是桃園市楊梅高中梁芷甯，個人包辦2金1銅，而且橫跨自由品勢與公式品勢。

主辦單位中華中小學跆拳道聯合總會會長林德昭表示，順應運動部全民運動署的推動社區運動俱樂部執行專案，希望透過首屆賽事開辦，達到跆拳道品勢的宣導與推廣。來自全國的品勢選手今天集合開踢，賽事組別一路從幼兒組開放到66-70歲的社會組，無論是啟蒙者或武林高手，都前來共襄盛舉。

桃園市興國國小三年級謝祥脩，在個人國小中年級男子高色帶組拿下亞軍，只接觸跆拳道2年的他，頂著120公分的迷你身高，在台上英氣煥發完成演出，他表示當初覺得跆拳道很帥就報名加入，今天因為腳踝站立不穩出現失誤，因此未達心目中的完美成績，希望繼續加強練習，未來朝入選桃園市代表隊的目標前進。

今天的最大贏家之一為桃園市楊梅高中的梁芷甯，她先在自由品勢女子18歲以上組收穫首面金牌，接下來又和隊友趙靜妤、潘葦琳在團體三人社會女子18-30歲組再收一金，最後又投入個人社會女子18-30歲組賽事摘下銅牌、只輸給2位台灣師範大學前輩，個人包辦2金1銅。

梁芷甯曾是2024年世界跆拳道品勢錦標賽15-17 歲女子團體組銅牌得主，去年因為學校教練異動，開始接觸到自由品勢，結果生涯第4場自由品勢比賽就奪金，笑說往後會維持「雙棲」模式，「比公認品勢有趣很多，可能也是因為剛開始練，所以比較有成就感，但因為身體感覺還記不牢，所以難度頗高，當初也是試了半年才敢空翻。」今年高三的她許願能藉此次經驗累積，增加明年畢業前帶回全中運金牌的機率。

除了競技舞台，大會裁判長羅玉蓮老師邀請樂齡組學員前來表演，12位70歲以上的銀髮族展現「活到老學到老」的精神，用俐落身手贏得現場觀眾喝彩，也實現全民運動的理念。羅玉蓮自己也示範以身作則，除了是教練、裁判和晉段官，更通過升跆拳道八段測驗，並在2022年韓國亞洲跆拳道品勢錦標賽勇奪金牌。