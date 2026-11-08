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企業射箭／蘇芯羽再見十分箭演出大逆轉 總冠軍賽彰銀2：1領先凱撒

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
彰銀蘇芯羽射完最後一箭就笑了。圖／大會提供
彰銀蘇芯羽射完最後一箭就笑了。圖／大會提供

2026中華企業射箭聯賽8年總冠軍賽今天移師東台灣，新北凱撒彰化銀行在好山好水的花蓮縣國福運動園區進行系列賽前3場對決，實力果然伯仲之間，衛冕軍彰銀G3在絕對落後壓力下演出超級大逆轉，系列賽總比分2：1領先。

總冠軍賽賽制為7戰4勝、單場積點制，男女個人賽單場最高7分，混雙、男女團體賽最多6分，複合弓由於比數較高，至多以5分計，6個項目總計37分，設有提前結束比賽機制，且排點不同於例行賽固定順序，將由兩隊輪流在賽前公布，增添不少戰略空間。

凱撒本季例行賽積分35分高居第一，彰銀則是戰力充沛的衛冕軍，首戰戰況果然相當膠著，前5點結束幾乎不分軒輊，不過決勝第6點女團，彰銀邱意晴／李彩綺／蘇芯羽合計飆出10支十分箭，尤其邱意晴6箭有5箭滿分，以6：0拿下，彰銀總分177：169拿下總冠軍賽首勝。

稍事歇息後的系列賽第二戰（G2）換成凱撒「女力」發威，雷千瑩／隋昀瑾／陳以芹以完美的30分贏得加射，以5：4拿下第1點。女單隋昀瑾7：3再克李彩綺，混雙雷千瑩／鄭祥輝5：3擊敗邱意晴／羅正偉，第6點男單戴宇軒6：4險勝羅正偉，凱撒總比分176：173帶走G2。

系列賽第三戰（G3），凱撒再接再厲，複合弓混雙黃逸柔／陳界綸繳出前3戰最高分，以156：154擊敗陳思妤／吳子瑋，之後的男團、男單再把領先擴大成10分差，但此時好戲才正要上演。

第4點混雙，彰銀李彩綺／羅正偉先以5：4加射擊敗雷千瑩／戴宇軒，女單邱意晴7：1大勝隋昀瑾，最後的女團邱意晴／李彩綺／蘇芯羽再以6：2力克雷千瑩／隋昀瑾／陳以芹，總比分176：175完成大逆轉，系列賽取得2：1領先。

「其實賽前沙盤推演，兩隊實力真的非常接近，他們打算先排男生壓制，我們則是女生佔優勢，還好大家都有扛住壓力。」彰銀總教練史正德笑說：「G2其實也有機會，就欠缺臨門一腳，不過沒關係，距離下一場還有時間，會持續給大家心理建設。」

今天3場出賽都是女團第三棒的彰銀蘇芯羽在G3兩度把弓放下重新調整，但射出致勝十分箭的也是她，當時尚未聽到報分就露出一抹神秘微笑，最後果真在隊友歡呼下成為英雄，「沒想到是十分，但出手的感覺挺不錯的，應該會有好結果。」

其實蘇芯羽10月參加全民運動會時改比複合弓，苦練半個月拿到女團金牌，「因為我們新竹市複合弓的女生不夠，我也一直很想比全民運，就跟別人借了弓箭參賽，回來比反曲弓的時候突然有點沒辦法適應，包括施力跟放弓的方式都不一樣。」

總冠軍賽前3戰「女力」成為勝負關鍵，蘇芯羽表示：「今天沒什麼風，就是看大家臨場發揮，我們團隊狀況不錯，尤其女生表現都很好，相信大家可以聯手拿下勝利。」

結束總冠軍賽系列賽前3場，因適逢九合一選舉、國際賽，須等到12月5日才進行第4戰後賽程，6日則是最終的各單項冠軍賽，比賽場地預計在新莊體育園區陽光草坪，現場不收門票自由入場，或可透過官方YouTube頻道（https://www.youtube.com/@ceal8764）觀看直播。

總冠軍賽前3戰在花蓮舉行，環境壯麗、視野良好。圖／大會提供
總冠軍賽前3戰在花蓮舉行，環境壯麗、視野良好。圖／大會提供

彰銀 凱撒 彰化銀行 籃球

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