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桌球／7局大戰不敵宿敵張本智和 林昀儒法蘭克福冠軍賽無緣爭冠
稱法蘭克福是「福地」，我國桌球名將「小林同學」林昀儒今天WTT冠軍賽法蘭克福站沒能再進一步，4強賽面對日本強敵張本智和雖將戰局逼到決勝第7局，但最終以局數3：4敗陣，無緣挺進最終決賽。
世界排名第6名的林昀儒是2023年法蘭克福站冠軍，今年WTT杜哈冠軍賽再度登頂，其中4強賽就是以局數4：3逆轉擊敗張本智和。
今天再度碰頭，首局張本智和以11：9先下一城；第二局9：9下張本智和先搶下局點，林昀儒雖瓦解危機但被張本智和連兩球正手拍逼出失誤，以10：12再讓出。
第三局林昀儒雖從0：2展開，但一路咬住比分，局末再把握關鍵分，以11：8扳回一城。
延續第三局氣勢，林昀儒第四局連拿2分開場，雖被張本智和連拿4分反超，不過林昀儒3：5落後下連趕7分，並在第3個局點兌現勝利，以11：7扳平局數。
第四局林昀儒以6：11失守，不過第五局打出5：1的開局，並頂住局沒張本智和的反撲，以11：9拿下，將戰局逼到決勝第7局。
決勝局林昀儒一度取得5：3領先，但張本智和6：7落後下連下4分率先取得賽末點，最終以11：8險勝，拿下這場1小時2分鐘激戰勝利，率先搶下決賽門票。
林昀儒雖沒能再挑戰法蘭克福站金盃，世界牌名仍將升到追平個人最佳的第5位，本站仍有收穫。
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