富邦金控攜手田中馬跑向永續未來 號召232位志工投入服務

2026年台灣米倉田中馬拉松今日於彰化縣田中鎮熱鬧登場，跑者穿梭田野與小鎮之間，沿途不僅有在地居民熱情應援，更有充滿田中特色的補給與地方風情。富邦金控今年持續支持田中馬拉松，並號召232位員工投入賽事志工服務，同時延續自去年開始的碳權抵換行動，希望企業參與不只停留在贊助賽事，更透過永續實踐走進地方、與跑者一起跑向永續未來。

今年田中馬拉松首次增設「友善共融組」，並規劃無障礙動線、友善補給等措施，打造更具包容性的運動環境。而富邦金控今年透過「有志一同™」公益平台，號召232位員工投入田中馬志工服務，為本屆賽事投入志工人數最多的企業。富邦也希望透過企業志工參與，讓員工走進賽事現場，與地方建立更深的連結。

田中馬拉松濃厚的在地人情味，也讓志工們留下深刻印象。有去年曾參與賽事服務的富邦志工，今年再次回到田中，主動邀請更多同事一起加入行列。對富邦志工而言，田中馬最令人難忘的，就是沿途鄉親與志工展現的熱情與溫暖，也讓他們體會「施比受更有福」，並希望將這份溫暖繼續傳遞給更多人。

富邦金控繼2025年提供先前向碳交所購買之國際碳權支持田中馬拉松，抵換自2022年以來賽事所產生的碳排放，創金融業創新運用碳權首例後，今年再度提供相同之國際碳權，抵換2026年田中馬拉松賽事所產生的碳排放。碳權抵換係指透過購買其他減碳專案經認證的減碳成果，用來抵換現階段仍難以避免的碳排放。富邦希望藉此能夠提升大眾對氣候變遷及環境議題的關注，讓碳管理概念進一步融入全民參與的運動場域。

除了實體賽事，富邦今年也透過Run For Green®「邦助計畫」持續擴大跑步的社會影響力，民眾參與「全民線上跑」或指定賽事累積40公里，即可選擇由富邦培育1株台灣原生種樹苗或由富邦捐贈「邦助金」支持公益夥伴。活動期間共吸引35121人參與，累積運動里程245萬公里，促成17750人次公益支持，並完成5500領樹目標。

從企業志工走進地方服務、以碳權抵換賽事碳排，到邀請全民將跑步里程轉化為公益支持，富邦金控持續透過「低碳、數位、激勵及影響」四大ESG策略，將永續理念融入企業行動與社會參與，並結合全民運動、地方及合作夥伴的力量，為環境與社會累積更多正向影響。