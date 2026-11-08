民俗運動匯演賽 凱旋國中兩項優等晉全國決賽

115年「全國民俗運動匯演賽」東區預賽今天進行醒獅、扯鈴比賽，醒獅競賽宜蘭縣凱旋國中是U15唯一隊伍，參加傳統南獅男女混合組（87.33分）、多獅男女混合組（86.67分），兩項均獲得優等，晉級全國決賽。

凱旋的外聘教練李廷睿說：「國中生體力較佳，動作和技巧更成熟，整套動作流暢，很有可看性。」比賽中獅尾隊員托住獅頭隊員的腰，協助其躍上桌子或石墩的動作，就是U12組所無。

U12組方面，李廷睿指導的宜蘭縣三星鄉大洲國小在傳統南獅男女混合組（86分，優等）、多獅男女混合組（83分，甲等），也都晉級全國決賽。他表示，小學生的力道、技巧不如國中生，表演重點放在可愛，另外就是落地時的腳步和重心要特別注意，避免產生踉蹌，甚至跌倒的情形。

宜蘭縣宜蘭市黎明國小在傳統南獅男女混合組（85分，優等）、多獅男女混合組（80分，甲等），也都晉級全國決賽。學務主任陳志孝表示，醒獅結合民俗與運動，有文化傳承意義，黎明醒獅戰鼓隊是以社團方式組成，創立於民國88、89年間，已有將近30年歷史，獅隊目前有30幾位小朋友。宜蘭地區大約有4、5間小學有舞獅社團，以南獅（醒獅）為主，客家獅、台灣獅比較少。

從比賽可看出傳統南獅套路編排首重採青，青陣主題種類繁多，內容豐富，必須借助簡易器材擺設，象徵山、嶺、水、橋等場景，過程中加上蛇、蜘蛛、蝦蟹等動物，有克服障礙，除妖去邪的意涵。整套表演要把獅子的神情、動作完整呈現出來，如眨眼、搖耳，兼顧細膩技巧與活潑有趣；具有觀賞價值，也能鍛鍊體魄，達到團隊合作。不過舞獅雖熱鬧，但鑼鼓鈸齊鳴，響徹雲霄，難免影響週遭居民的安寧；且一隻獅子造價萬餘元或更多，都是這項民俗運動發展的限制。

競速扯鈴參賽選手比較少，最突出的是花蓮縣國立花師附小的徐彭睿豐，他在U12「競速單人繞腳男子組」獲特優（168次），晉級全國決賽。同一項目女子組，花蓮縣東華附小陳芊佑也是獲得特優（164次），晉級全國決賽。