網球／暌違9年 詹皓晴香港再捧冠

我國網將詹皓晴名古屋亞運前收穫本季第2冠，亞運奪銀後再有收穫，她和日本搭檔加藤未唯在香港公開賽「死裡逃生」後一路闖關決賽，今天決賽再以6：4、6：4擊敗英國組合吉布森（Talia Gibson）／英格莉絲（Madison Inglis），奪下個人本季第3座女雙冠軍。

這也是詹皓晴生涯第24座WTA巡迴賽金盃，同時是繼2016年和17年後，時隔9年再度在香港公開賽登頂。

詹皓晴和加藤未唯以第2種子身分出征，首輪就遭遇苦戰，但在決勝盤「超級搶10」瓦解美國對手2個賽末點，逆轉奪勝後再連過兩關，挺進今天率先舉行的女雙決賽。

面對英國組合，台日搭檔首盤第3局率先破發，接續發球局雖失守，第5局馬上再回破，順利以6：4先下一城。

第二盤第2種子第一個發球局就失守，但從0：2落後下後來居上，憑藉第3局和第7局的破發成功，最終以6：4收下勝利，一起迎接本季合作的第2座冠軍。

詹皓晴2016年在香港首度奪冠，17年完成連霸，當時都是和姊姊詹詠然聯手；今年她和加藤未唯7月先在雅典捧冠，今天香港再嚐登頂滋味，可共享1萬3600美元（約45萬新台幣）冠軍獎金。