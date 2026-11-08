聽新聞
0:00 / 0:00

網球／暌違9年 詹皓晴香港再捧冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹皓晴(右)與加藤未唯。 劉雪貞提供(資料照)
詹皓晴(右)與加藤未唯。 劉雪貞提供(資料照)

我國網將詹皓晴名古屋亞運前收穫本季第2冠，亞運奪銀後再有收穫，她和日本搭檔加藤未唯在香港公開賽「死裡逃生」後一路闖關決賽，今天決賽再以6：4、6：4擊敗英國組合吉布森（Talia Gibson）／英格莉絲（Madison Inglis），奪下個人本季第3座女雙冠軍。

這也是詹皓晴生涯第24座WTA巡迴賽金盃，同時是繼2016年和17年後，時隔9年再度在香港公開賽登頂。

詹皓晴和加藤未唯以第2種子身分出征，首輪就遭遇苦戰，但在決勝盤「超級搶10」瓦解美國對手2個賽末點，逆轉奪勝後再連過兩關，挺進今天率先舉行的女雙決賽。

面對英國組合，台日搭檔首盤第3局率先破發，接續發球局雖失守，第5局馬上再回破，順利以6：4先下一城。

第二盤第2種子第一個發球局就失守，但從0：2落後下後來居上，憑藉第3局和第7局的破發成功，最終以6：4收下勝利，一起迎接本季合作的第2座冠軍。

詹皓晴2016年在香港首度奪冠，17年完成連霸，當時都是和姊姊詹詠然聯手；今年她和加藤未唯7月先在雅典捧冠，今天香港再嚐登頂滋味，可共享1萬3600美元（約45萬新台幣）冠軍獎金。

詹皓晴 香港 亞運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

羽球／就問怎麼輸？安洗瑩回鄉奪本季第11冠軍締造史詩級紀錄

德國羽賽／39分鐘速勝！ 許尹鏸與林雨芝昀連2年女雙爭冠

青奧／4局橫掃球王胞妹！陳忞昕勇闖桌球女單金牌戰

羽球／BWF韓國公開賽 王子維拍落自家人晉男單8強

相關新聞

網球／暌違9年 詹皓晴香港再捧冠

我國網將詹皓晴名古屋亞運前收穫本季第2冠，亞運奪銀後再有收穫，她和日本搭檔加藤未唯在香港公開賽「死裡逃生」後一路闖關決賽，今天決賽再以6：4、6：4擊敗英國組合吉布森（Talia Gibson）／英格莉絲（Madison Inglis），奪下個人本季第3座女雙冠軍。

南韓羽賽／安洗瑩女單決賽力克山口茜連兩年達11冠 締造歷史紀錄

安洗瑩以21：12、15：21、21：16擊敗山口茜，奪韓國公開賽冠軍與本季第11冠，創羽球史連兩季11冠紀錄。

WTA年終賽／去年高捧金盃 球后芮芭奇娜最後一刻退賽放棄衛冕

總獎金高達1550萬美元的WTA年終賽今天點燃戰火，但美網後登上世界球后的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）卻在開戰前因身體狀況退出，提前確定無緣衛冕。

路跑／田中馬首設友善共融組 企業投志工相挺

2026年台灣米倉田中馬拉松今天於彰化縣田中鎮熱鬧登場，跑者穿梭田野與小鎮之間，沿途不僅有在地居民熱情應援，更有充滿田中特色的補給與地方風情。富邦金控今年持續支持田中馬拉松，並號召232位員工投入賽事志工服務，同時延續自去年開始的碳權抵換行動，希望企業參與不只停留在贊助賽事，更透過永續實踐走進地方、與跑者一起跑向永續未來。

影／田中馬登場烤雞牛排超強補給！日本50名「田中先生小姐」跨海參賽 賈永婕也來了

彰化田中馬拉松今天登場，號稱「最有人情味馬拉松」，沿途補給依舊大手筆，150隻烤雞、345公斤牛排、105隻烤鴨、1萬杯酸梅汁及不限量水果，讓跑者一路跑、一路吃，台北101董事長賈永婕也來參賽，笑稱自己「要來吃美食」，除了美食吸引跑者，一對因田中馬結緣的準新人更穿上西裝、婚紗擔任領跑。

超過48小時飛行、搭船挺進南極 林義傑領軍Team Taiwan+挑戰極地超馬賽事

林義傑率Team Taiwan+赴南極參加The Last Desert，歷經逾48小時飛行與船程，將迎戰低溫強風深雪及傷後負重跑考驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。