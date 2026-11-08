南韓羽賽／安洗瑩女單決賽力克山口茜連兩年達11冠 締造歷史紀錄

安洗瑩在今日韓國公開賽決賽對上世界排名第二山口茜，兩人在賽前10次交手都由安洗瑩佔上風。 今日兩人激戰到第三局，最終安洗瑩以21：12、15：21、21：16擊敗山口茜，收下本賽季第11冠，也成為羽球史上首位連兩季奪下11冠的球員。

在首局安洗瑩在12：10領先時就連得7分，擴大領先優勢一舉拿下第一局，雖然第二局山口茜扳回一城，但在第三局雙方展現韌性，山口茜一直將分差控制在3分內，可惜最終仍不敵地主球后安洗瑩。

根據韓國媒體報導，安洗瑩在受訪時提到：「山口茜是一位隨時都能緊追比分的選手，所以我一直保持高度的專注與張力，一路堅持到最後。當比賽結束那一刻，我真的為自己感到無比自豪。」山口茜最近一次擊敗這位世界第一，正是在去年的韓國公開賽決賽。安洗瑩表示：「每次我們交手，有時我贏，有時她贏，所以我沒有對去年的結果想太多。山口茜在每場比賽中都能展現不同的打法風格，所以我知道這絕不容易，而過程也確實非常艱辛。」

另外安洗瑩也提到在韓國球迷面前奪冠的心情：「因為在韓國比賽的機會並不多，所以這感覺就像夢幻般的一刻。看到現在有這麼多韓國民眾支持羽球，我真的感到無比自豪與開心。」這一冠也是安洗瑩本季的第11冠，創下連續兩季奪下11冠的單打球員。