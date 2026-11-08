WTA年終賽／去年高捧金盃 球后芮芭奇娜最後一刻退賽放棄衛冕

總獎金高達1550萬美元的WTA年終賽今天點燃戰火，但美網後登上世界球后的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）卻在開戰前因身體狀況退出，提前確定無緣衛冕。

27歲的芮芭奇娜提早抵達今年比賽場地印地安泉，賽前個人形象照等活動也有參與，但開戰前一天仍宣布遺憾結果。她在聲明中表示，今年有不可思議的賽季，但身體狀況還沒準備好上場，「我需要花點時間回家休息和復原，讓我準備好迎接2027賽季。」

WTA年終賽只有單打、雙打年度積分前8的選手可參賽，去年打下冠軍的芮芭奇娜退出後，由烏克蘭柯莉塞娃（Marta Kostyuk）補上位置。

芮芭奇娜的退賽並不讓人意外，她將原本星期五就要進行的記者會延後到星期六，前一周在日本的泛太平洋賽事也因傷退賽。

WTA年終賽今天點燃戰火，我國只有「一姊」謝淑薇與會，她連兩年和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）出擊。台拉組合今年分到第一組，台灣時間明天進行的第二日賽程將登場，首戰將碰中國郭涵煜／法國茉蘭登諾維琪（Kristina Mladenovic）。