影／田中馬登場烤雞牛排超強補給！日本50名「田中先生小姐」跨海參賽 賈永婕也來了

彰化田中馬拉松今天登場，號稱「最有人情味馬拉松」，沿途補給依舊大手筆，150隻烤雞、345公斤牛排、105隻烤鴨、1萬杯酸梅汁及不限量水果，讓跑者一路跑、一路吃，台北101董事長賈永婕也來參賽，笑稱自己「要來吃美食」，除了美食吸引跑者，一對因田中馬結緣的準新人更穿上西裝、婚紗擔任領跑。

準新人莊凱權表示，兩人當初因參加田中馬官方訓練營相識、相戀，近日即將步入禮堂，這次受邀擔任領跑，對兩人而言別具意義。他說，在這麼多人的見證下，希望這段愛情長跑能一直跑一輩子。

田中馬今年邁入第15屆，以「一起上場」為主題，吸引1萬7676名跑者參賽，另有9000多名鄉親及志工投入，總參與人數超過2萬6000人。彰化縣長王惠美表示，今年有4.6公里友善樂跑及共融服務，讓更多不同需求的民眾加入，也邀請50名日本田中先生、小姐來到田中，感受彰化的熱情與人情味。

日本「田中先生小姐跑田中馬」代表團從去年10人擴大至50人，並有應援團隨行，由日本青山學院大學田徑部前隊長田中悠登領隊。這項活動由日本藝人田中佑典發起，因為共同姓氏「田中」，讓日本各地的田中先生、小姐與彰化田中小鎮結緣，透過馬拉松認識台灣地方文化。

田中馬拉松總幹事鄭宗政表示，日本「田中貴金屬」公司也派出十多名員工跨海參賽。該公司社長先前在東京看到田中馬宣傳廣告，對「田中」這個地名產生好奇，進一步了解當地稻米產業及地方創生特色後，決定派員來台體驗。

這些日本跑者完賽後，還將走訪田中在地精緻農業，體驗農村文化及特色美食。賽道上除了國際跑者，來自中國、印尼、越南、柬埔寨等地的新住民，也準備家鄉特色料理為選手加油，讓沿途補給站成為不同文化交流的地方。

一對因田中馬結緣的準新人更穿上西裝、婚紗擔任領跑。記者林敬家／攝影

田中馬今年邁入第15屆，以「一起上場」為主題，吸引1萬7676名跑者參賽，場面盛大。記者林敬家／攝影

田中馬今年邁入第15屆，以「一起上場」為主題，吸引1萬7676名跑者參賽，另有9000多名鄉親及志工投入，總參與人數超過2萬6000人。圖／彰化縣府提供