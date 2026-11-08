超過48小時飛行、搭船挺進南極 林義傑領軍Team Taiwan+挑戰極地超馬賽事

歷經洛杉磯、巴拿馬與布宜諾斯艾利斯轉機，接續航向南極賽區；面對低溫、強風與深雪，林義傑也坦言，肋骨傷後對負重跑仍有顧慮

曾於2006年勇奪四大極地系列賽男子總冠軍的林義傑，將於今（8）日晚間11時自台灣啟程，帶領黃張維、李銘峰組成的 Team Taiwan+，前往南極參加四大極地系列賽南極站 The Last Desert。

這趟旅程從台灣出發，先飛往美國洛杉磯，再轉機至巴拿馬，接著前往阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，轉搭國內航班抵達烏蘇懷亞，最後再搭乘極地探險船穿越德雷克海峽，前往南極半島。林義傑表示，飛行時間就超過48小時，接上船程後，整段移動將跨越數日；抵達南極時，已是長途移動後的重要考驗。

時隔20年重返南極，林義傑將與黃張維、李銘峰以官方團隊組身分出賽。Team Taiwan先後在2025年智利 Atacama Crossing，以及2026年8月納米比亞 Namib Race 拿下官方團體組冠軍，這次將再度踏上極地賽場，力拚南極站佳績。

南極賽事的挑戰不只在距離。Team Taiwan此行預期將面對攝氏零下30度與強風，隊員形容部分風勢宛如「殺人風」；賽道以冰雪與積雪地形為主，雪深可能從數公分到超過一公尺。主辦單位也提醒，實際路線與行程會依天候及海冰狀況調整。選手除了要在寒冷環境中完成長距離賽段，也必須管理保暖、體力、休息與裝備。

時差同樣是備戰的一環。台灣時間比布宜諾斯艾利斯快11小時。長途飛行、轉機與海上航程接連而來，隊員必須在移動途中安排休息，並在抵達後調整作息與比賽節奏。

這次訓練也導入HIBERG高山氧設備，將低氧與高氧環境訓練納入備戰計畫。林義傑表示，約三個月前曾發生肋骨斷裂，雖然持續為賽事做準備，對於高強度、背負重量跑步是否會再次引發疼痛，心裡仍有些擔心。這趟南極征途因此不只是體能與經驗的考驗，也是傷後再次面對負重長跑的一段挑戰；他會正視身體狀況，審慎完成賽事。

依主辦單位公布的行程，賽事將於11月13日自烏蘇懷亞登船出發，南極賽段預計於11月16日至20日進行，最多六個賽段，總距離最高約250公里，並於11月23日返回烏蘇懷亞。The Last Desert採多日自給型賽制，選手須依規定攜帶個人食物、裝備與衣物，並通過賽道檢查點。Team Taiwan+屬官方團隊組，隊員須依規則一起通過起點、檢查點與終點，不能互相代背食物或裝備。主辦單位賽程 官方隊伍規則

林義傑表示，20年後再度回到南極，對他而言是退役後重新出發，也是與 Team Taiwan 一同迎接新挑戰的重要時刻。團隊將以南極站為目標，持續代表台灣參與四大極地系列賽。

林義傑與 Team Taiwan+ 誠摯感謝本次賽事及訓練期間支持團隊的贊助夥伴：INDIBA、HIBERG高山氧、亨達模具股份有限公司、SUPERACE、飛跑運動營養補給、開廣集團、御膳坊月子餐、戴爾美語。感謝各界支持，讓團隊得以專注備戰，再度踏上極地征途。