羽球／無人能擋！安洗瑩闖韓國公開賽冠軍戰 挑戰本季第11冠

南韓女單好手安洗瑩在韓國公開賽四強戰擊敗日本選手明地陽菜，晉級冠軍賽。在冠軍賽安洗瑩將碰上世界排名第二的山口茜，若能順利奪下冠軍，將成為史上首位連續兩個賽季皆達成11冠的運動員。

安洗瑩在4強碰上明地陽菜，首局雖然曾以10：11落後，不過他仍然展現技術，誘使對手失誤逐步拉開分差，在13：12領先時，打出6：1攻勢拉開分差，拿下第一局。第二局憑藉聰明的打法不斷壓迫對手失誤。在第二局以11：9領先時，她運用招牌的斜線對角球連得3分拉開比分，最終順利以直落二收下勝利。

在冠軍賽安洗瑩將碰上日本好手山口茜，雙方去年在韓國公開賽時安洗瑩以0：2不敵山口茜，屈居亞軍。然而自此之後，安洗瑩對山口茜已拿下10連勝，並以24勝15敗在雙方歷史交手紀錄中取得領先。

韓國媒體報導，山口茜在受訪時給予了安洗瑩的極高的評價，他表示：「過去我在速度或體能上還能占有優勢，但現在安洗瑩的身體素質提升了，速度也變快了，雖然近期很能贏他，但依舊很期待這次雙方的精彩對決。」