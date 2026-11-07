桌球／WTT冠軍賽法蘭克福站 林昀儒拍退溫瑞博晉級4強

WTT冠軍賽法蘭克福站今天進行8強賽程，我國一哥林昀儒遭遇昨天拍落王楚欽的中國大陸名將溫瑞博，最終以12：10、11：7、11：8、11：5直落四取勝，不僅晉級到4強賽，如能繼續取勝，下周世界排名將有望升上生涯新高的第4名。

世界排名第6名的林昀儒，曾在2023年於法蘭克福站拿下冠軍，今年他也再度過關斬將挺進到8強賽，今天則是遭遇今年已經兩度交手過的溫瑞博，兩人今年在WTT球星挑戰賽杜哈站與世界盃澳門站兩度碰頭，各拿下1勝。

今天再度交手，林昀儒在首局雖然與溫瑞博一度拉鋸，但在局末搶下關鍵兩分，以12：10先下一城，接下來兩局林昀儒也一路保持領先，以11：7、11：8連下兩局，取得3：0聽牌優勢。第四局林昀儒再度取得3：1領先，並以11：5取勝，晉級到4強賽，接下來將遭遇張本智和與邱黨之戰的勝方。