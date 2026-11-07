快訊

台中死亡車禍！6旬婦行人穿越道遭撞 重傷倒地送醫不治

寄錯了？收到16個月房屋稅稅單 稅務局給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

自由車／騎遇福爾摩沙Formosa 900啟動 1285位騎士以雙輪探索台灣

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
領航騎士E-Bike北進武嶺團。圖／大會提供
領航騎士E-Bike北進武嶺團。圖／大會提供

一年一度的自行車觀光盛事「騎遇福爾摩沙 Formosa 900」於今天在台北市政府東門廣場舉行啟動儀式。今年共有1285位騎士參與，其中362位外籍騎士來自16個國家，展現台灣自行車觀光的國際吸引力。國內外自行車愛好者將從台北、台中、高雄等地出發，透過不同路線與騎乘方式深入台灣各地，探索自然風景、地方文化與在地生活。

交通部觀光署表示，「在交通部持續建置自行車環島路網的基礎上，觀光署也積極推動自行車觀光，透過多元自行車路線、特色遊程與觀光資源整合，串聯各地自然風光、文化資產、特色產業及在地生活，讓旅客放慢腳步、深入地方，在每一段騎乘旅程中發現台灣的獨特魅力，進一步帶動地方觀光與永續旅遊發展。」

電輔車為自行車旅遊開創更多可能，「領航騎士團」與「GA黃金甲 X 逢興生技」團隊今年以電輔車挑戰北進武嶺，其中，日本作家一青妙與資深媒體人野島剛格外引人注目。兩人今年2月參與「東日本大地震15週年自行車環台感謝之旅」，完成環台行程，此次再度騎上自行車，深入台灣山林、挑戰北進武嶺，不僅展現對台灣風景與騎乘文化的熱愛，也為 Formosa 900 增添台日交流的亮點。

多元的參與團體與路線，是 Formosa 900 每年的特色之一。「日本騎士團」中有團員第四度來台環島；「台北騎士團」則有高達九成團員來自海外，成員涵蓋十個不同國家，將透過騎乘深入體驗台灣風土人情。由熱愛自行車的女性組成的 Liv Cycling Club（LCC），以共同騎乘串聯友誼與生活，展現女性騎乘的活力；「捷豐35年・騎遇福爾摩沙」則以環島旅程紀念品牌與車友共同走過的歲月。

「台灣亞馬遜宜蘭快樂行」由台灣亞馬遜網路服務（AWS）團隊組成，不僅要在科技領域不斷創新，更要用熱血雙輪破風前行，展現無懈可擊的團隊爆發力與綠色永續精神；「Dream Ride 騎士團一日北中」則由捷安特總部員工攜手經銷夥伴，全員跨上頂級客製 Propel，挑戰一日疾行北中。

此外，「四極點大環島」、「自行車逍遙－深度環島9日」、「台中中區扶輪社」及高雄「世豐螺絲團」等團隊，則從不同地點出發，展現自行車旅遊跨越地域、串聯人群的魅力。

Formosa 900 不只是一場自行車騎乘活動，更是讓國內外車友以雙輪認識台灣、深入地方的重要旅程。透過不同路線、不同族群的參與，邀請更多人以自行車探索台灣，感受自然、人文與在地生活的豐富樣貌，持續拓展台灣自行車觀光的國際能見度。

騎士 自行車 自由車

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台東YouBike百萬人次達標 幸運兒獲3千元住宿券

台北市與連江縣續簽MOU 深化運動賽事 提供馬拉松保障名額互惠

拉美加勒比海友邦串連參與台灣國際旅展 賴總統出席力挺

近2年乳癌公費篩檢率未破5成 癌團揪500組癌友騎自行車鼓勵民眾及早篩檢

相關新聞

拳擊／拳協慶功宴頒發135萬獎金 林郁婷橫掃33萬、黃筱雯也拿25萬

中華民國拳擊協會今天舉行慶功宴暨表揚大會，針對亞運及多項國際賽事發出超過130萬元的豐厚獎金，理事長許明杰上任後展現對拳擊運動的大力支持，不僅獎金全面升級，更特別重視教練的辛勞，祭出高額的教練獎勵，誓言做選手與教練最強而有力的後盾。

自由車／騎遇福爾摩沙Formosa 900啟動 1285位騎士以雙輪探索台灣

一年一度的自行車觀光盛事「騎遇福爾摩沙 Formosa 900」於今天在台北市政府東門廣場舉行啟動儀式。今年共有1285位騎士參與，其中362位外籍騎士來自16個國家，展現台灣自行車觀光的國際吸引力。國內外自行車愛好者將從台北、台中、高雄等地出發，透過不同路線與騎乘方式深入台灣各地，探索自然風景、地方文化與在地生活。

「騎遇福爾摩沙 Formosa 900」7日啟動 1285位國內外騎士齊聚以雙輪探索台灣

「騎遇福爾摩沙」11月7日啟動，吸引1285名國內外騎士，其中362名來自16國，將以多元路線騎行探索台灣風景與文化。

足球／姚仁恭當選足協理事長即時就任 優先掌握女足備戰需求

中華民國足球協會今天召開第十四屆第一次臨時會員大會，辦理正、副理事長及理監事選舉，由姚仁恭當選新任理事長，儘管交接儀式將於15日內舉行，但他即時就任並表示，下周將積極展開業務交接，與各部門主管及工作團隊會面，優先掌握女足代表隊備戰需求，並釐清協會財務及業務現況，作為後續決策與資源調度的依據。

國際登山論壇跨國經驗交流激盪火花 兩大山林展覽邀民眾互動體驗

由運動部全民運動署主辦的「2026國際登山趨勢論壇暨山林生活沉浸式體驗展」，今天在國立台灣科學教育館迎來活動重頭戲，「國際登山趨勢論壇」正式開講，與「登山創新生活展」、「山林生活沉浸式體驗展」同步登場。從國際講師的山岳經驗分享，到展區的戶外科技與山林互動體驗，讓專業交流與民眾參與在同一場域相互呼應。

拳擊／黃筱雯遞補WB盃年終總決賽 盼本季劃下完美句點

名古屋亞運無緣登上頒獎台，台灣拳擊女將黃筱雯原本計劃休息一段時間，沒想到兩週前得知遞補WB盃年終總決賽，讓她重新把訓練強...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。