自由車／騎遇福爾摩沙Formosa 900啟動 1285位騎士以雙輪探索台灣

一年一度的自行車觀光盛事「騎遇福爾摩沙 Formosa 900」於今天在台北市政府東門廣場舉行啟動儀式。今年共有1285位騎士參與，其中362位外籍騎士來自16個國家，展現台灣自行車觀光的國際吸引力。國內外自行車愛好者將從台北、台中、高雄等地出發，透過不同路線與騎乘方式深入台灣各地，探索自然風景、地方文化與在地生活。

交通部觀光署表示，「在交通部持續建置自行車環島路網的基礎上，觀光署也積極推動自行車觀光，透過多元自行車路線、特色遊程與觀光資源整合，串聯各地自然風光、文化資產、特色產業及在地生活，讓旅客放慢腳步、深入地方，在每一段騎乘旅程中發現台灣的獨特魅力，進一步帶動地方觀光與永續旅遊發展。」

電輔車為自行車旅遊開創更多可能，「領航騎士團」與「GA黃金甲 X 逢興生技」團隊今年以電輔車挑戰北進武嶺，其中，日本作家一青妙與資深媒體人野島剛格外引人注目。兩人今年2月參與「東日本大地震15週年自行車環台感謝之旅」，完成環台行程，此次再度騎上自行車，深入台灣山林、挑戰北進武嶺，不僅展現對台灣風景與騎乘文化的熱愛，也為 Formosa 900 增添台日交流的亮點。

多元的參與團體與路線，是 Formosa 900 每年的特色之一。「日本騎士團」中有團員第四度來台環島；「台北騎士團」則有高達九成團員來自海外，成員涵蓋十個不同國家，將透過騎乘深入體驗台灣風土人情。由熱愛自行車的女性組成的 Liv Cycling Club（LCC），以共同騎乘串聯友誼與生活，展現女性騎乘的活力；「捷豐35年・騎遇福爾摩沙」則以環島旅程紀念品牌與車友共同走過的歲月。

「台灣亞馬遜宜蘭快樂行」由台灣亞馬遜網路服務（AWS）團隊組成，不僅要在科技領域不斷創新，更要用熱血雙輪破風前行，展現無懈可擊的團隊爆發力與綠色永續精神；「Dream Ride 騎士團一日北中」則由捷安特總部員工攜手經銷夥伴，全員跨上頂級客製 Propel，挑戰一日疾行北中。

此外，「四極點大環島」、「自行車逍遙－深度環島9日」、「台中中區扶輪社」及高雄「世豐螺絲團」等團隊，則從不同地點出發，展現自行車旅遊跨越地域、串聯人群的魅力。

Formosa 900 不只是一場自行車騎乘活動，更是讓國內外車友以雙輪認識台灣、深入地方的重要旅程。透過不同路線、不同族群的參與，邀請更多人以自行車探索台灣，感受自然、人文與在地生活的豐富樣貌，持續拓展台灣自行車觀光的國際能見度。